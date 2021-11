Sfogo di Chiambretti su dati ISS e teorie di Enrico Montesano: “Mia madre poteva vivere 10 anni”

Fa riflettere un recente intervento di Piero Chiambretti a “Non è l’arena” su LA7, la trasmissione di Massimo Giletti in cui si è parlato dei recenti dati ISS sui morti con Covid e, implicitamente, anche di alcune dichiarazioni sul tema da parte di Enrico Montesano. Vedere per credere quanto abbiamo riportato nei giorni scorsi con un altro articolo, in relazione all’intervento dell’attore durante una puntata di Dritto e Rovescio. In quel caso, minimizzando la questione virus, ha sottolineato come siano decedute meno di 4.000 persone in Italia con il virus e senza ulteriori patologie.

Cosa ha detto Piero Chiambretti su dati ISS e sulle teorie di Enrico Montesano

Nello specifico, la testimonianza di Piero Chiambretti su dati ISS e sulle teorie di Enrico Montesano è particolarmente significativa, in quanto il presentatore mesi fa è stato ricoverato insieme a sua madre dopo essere risultato positiva. La donna, purtroppo, non ce l’ha fatta, ma a mente fredda lo stesso Chiambretti su LA7 fornisce un riscontro che dovrebbe far riflettere tutti coloro che sottolineano il numero ristretto di deceduti senza ulteriori patologie.

In particolare, Piero Chiambretti ha confermato che sua madre avesse altre patologie, ma stava benissimo. In sostanza, la donna prendeva le sue pastiglie, arrivando anche a dieci al giorno e viveva. Dunque, stava bene prima di risultare positiva al Covid e a suo dire con ogni probabilità avrebbe vissuto altri dieci anni. Una volta ammalatasi per il Covid, è morta in cinque giorni. Ecco perché il conduttore, pur senza fare il nome di Enrico Montesano, giunge ad una conclusione molto pesante.

A suo modo di vedere, coloro i quali affermano che quelle persone siano morte a causa di altre patologie, si dovrebbero vergognare. A seguire, il video di Chiambretti preso da LA7, con cui possiamo chiudere per sempre la storia dei dati ISS, anche in relazione a quanto sostenuto da Enrico Montesano sull’argomento.

