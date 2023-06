Precipitano i problemi Rabona Mobile: da oggi non funziona neanche il servizio chiamate

Un caso senza precedenti quello che stiamo vivendo in Italia coi problemi Rabona Mobile, visto che da oggi 7 giugno non funziona neanche il servizio chiamate. Solo il tempo ci dirà se si tratti di uno step irreversibile o meno, ma è chiaro che il mancato miglioramento della situazione rispetto al nostro ultimo articolo a tema (ormai datato) non premetta nulla di buono per chi ha deciso di restare con questo brand. Zero comunicazioni ufficiali da inizio maggio sui social, ma soprattutto traffico dati ancora inesistente.

Ulteriore tegola coi problemi Rabona Mobile: da oggi 7 giugno non funziona neanche il servizio chiamate in uscita

Certo, qualche passo in avanti con la migrazione del proprio numero verso altri operatori è stato fatto, ma ci sono ancora troppe questioni irrisolte a proposito dei problemi Rabona Mobile. Fino a quella che potrebbe essere la goccia in grado di far traboccare il vaso, se consideriamo i commenti qui di seguito di coloro che non possono effettuare chiamate da alcune ore:

“Oggi non mi fa chiamare nessun numero, e nessuno può chiamare me. Inaccettabile”;

“Stessa cosa succede a tutti noi pochi clienti che siamo rimasti. Rabona ha chiuso ogni tipo di servizio e ci ha lasciati con una scheda inutilizzabile, senza dare nessuna spiegazione, e continuando a scalare il credito residuo”;

“Assurdo, Rabona da oggi non fa più neppure effettuare chiamate. Hanno levato proprio tutti i servizi, lasciandoci con una scheda inutilizzabile, ma continuano a scalare il credito. Assurdo”;

“Capisco che state lavorando duramente, ma chi ha RABONA da oggi non può nemmeno più chiamare“.

Dunque, problemi Rabona Mobile sempre più gravi. Nel momento in cui vi scriviamo, buona parte dei clienti residui possono solo ricevere chiamate. Un altro servizio cruciale che non funziona, ma soprattutto comunicazioni ufficiali del tutto inesistenti per chi ancora oggi è in cerca di risposte.

