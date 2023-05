Potrebbero peggiorare i problemi Rabona Mobile: voci su rottura con Vodafone

Ci sono nuove voci che dobbiamo prendere in considerazione in queste ore pre quanto riguarda i problemi Rabona Mobile, considerando che da alcuni giorni a questa parte anche alcune testate nazionali di un certo peso stanno affrontando la questione. Insomma, il disservizio che doveva risolversi nel giro di pochi giorni, al momento non ci presenta uno scenario da condividere con coloro che hanno deciso di dare ancora fiducia all’operatore. Fondamentale fare il punto della situazione aggiornato ad oggi.

Pessimi scenari per i problemi Rabona Mobile: indiscrezioni su rottura con Vodafone non sanabile

Dopo il nostro ultimo report, in effetti, non sono stati risolti i problemi Rabona Mobile. Come se non bastasse, l’ultimo bollettino ufficiale dell’assistenza risale addirittura al 1 maggio. Da quel momento, silenzio assoluto e tanta incertezza. Il lato positivo di questa vicenda si connette ad una nostra anticipazione, in quanto vi avevamo già detto che la questione portabilità del numero si stava sbloccando. Situazione in miglioramento per chi ha deciso di lasciare Rabona per approdare ad altro gestore, senza perdere il vecchio recapito telefonico.

Fatta questa premessa, comunque incoraggiante, non possiamo non citare quanto riportato di recente da Repubblica. Nonostante sia possibile, con pazienza, cambiare operatore, chi ha deciso di restare con Rabona Mobile in attesa che venga risolta la controversia in corso, potrebbe essere costretto a fare un passo indietro. Sono insistenti le indiscrezioni che parlano di rottura con Vodafone non sanabile e, di conseguenza, anche della perdita dei servizi residui che al momento sembrano ancora attivi.

Nonostante la fonte sia autorevole, è giusto tenere ancora la porta aperta, al punto che il nostro staff è sempre pronto a pubblicare eventuali note ufficiali dell’operatore sui problemi Rabona Mobile ancora in corso. Vi terremo aggiornati nel caso in cui dovessero emergere ulteriori novità per i clienti ancora fedeli a questo marchio.

