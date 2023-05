Cosa dice l’assistenza di Rabona Mobile oggi sui problemi e portabilità verso altri operatori

Ci sono nuovi elementi da prendere in considerazione in queste ore per quanto riguarda i problemi Rabona Mobile, con un particolare riferimento alla portabilità verso altri operatori. Ad oggi, infatti, non abbiamo indicazioni sulle tempistiche entro le quali verranno risolti i disservizi per i quali da poco meno di due settimane la rete non funziona, ma qualcosa si sta muovendo sul fronte portabilità. In aggiunta a quanto riportato un paio di giorni fa, infatti, abbiamo dei riscontri tutto sommato incoraggianti lunedì 1 maggio.

Riscontri dall’assistenza di Rabona Mobile oggi sui problemi e portabilità del proprio numero verso nuovi operatori

Nella serata di ieri, sui gruppi Facebook a tema ci siamo imbattuti in post simili: “Sono appena riuscito a parlare con un operatore RABONA, il quale mi ha detto che il numero di telefono non verrà perso perché non stanno fallendo. E che per la portabilità stanno facendo il massimo, superando tutti i giorni il limite imposto. Bisogna avere solo pazienza e passeranno tutti i numeri hai nuovi gestori“.

Ebbene sì, in mattinata anche noi abbiamo avuto finalmente un contatto con l’assistenza di Rabona Mobile che ha confermato quanto riportato da questa persona. Del resto, dopo giorni di lamentele, effettivamente ci sono i primi riscontri del pubblico che ora inizia finalmente a vedere chiusa la propria pratica. La portabilità del numero, del resto, dipende anche dal nuovo operatore che è stato scelto dall’utente.

Un esempio? Chi ha optato per TIM potrebbe imbattersi in una fila virtuale leggermente più lunga, ma la situazione in generale è destinata a migliorare giorno dopo giorno sotto questo punto di vista. Nel caso in cui abbiate deciso di non tollerare ulteriormente i problemi di Rabona Mobile per la rete che non funziona, dunque, occorre prendere atto del massimo impegno profuso dall’operatore per i clienti. All’interno dell’app, intanto, è possibile ora dissattivare l’offerta in precedenza sottoscritta.

