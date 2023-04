Precisazioni su causa dei problemi Rabona Mobile e prospettive per rete che non funziona oggi

Da circa due settimane stiamo provando ad analizzare i problemi Rabona Mobile con le informazioni che man mano ci sono pervenute, visto che la rete non funziona da dieci giorni abbonanti, con relativi disagi che vengono evidenziati ancora oggi dal pubblico. Come stanno le cose rispetto al nostro ultimo bollettino? Il presupposto dal quale partire il 29 aprile consiste nel fatto che non ci siano state ulteriori comunicazioni ufficiali da parte dell’assistenza e dell’area Comunicazione del suddetto operatore.

La rete non funziona e persistono i problemi Rabona Mobile: alcuni chiarimenti sulle ultime voci

Anche l’ultimo post su Facebook, non a caso, risale al 18 aprile. E così, se da un lato i rallentamenti per la portabilità del proprio numero verso altro operatore iniziano ad essere più tollerabili per chi ha deciso di cambiare, al contempo resta una porzione significativa di clientela che non molla. Pur dovendo fare i conti coi problemi Rabona Mobile. Nelle ultime ore, più in particolare, alcuni utenti hanno postato il feedback che avrebbero ricevuto direttamente da AGCOM e che, a loro dire, spiegherebbe l’origine del malfunzionamento.

Perché la rete non funziona? Per farvela breve, le prime voci non confermate dicono che chi fornisce i servizi a Rabona Mobile avrebbe unilateralmente cambiato un contratto in essere e che, evidentemente, questa scelta non sarebbe andata giù all’operatore. Dunque, Rabona avrebbe chiesto un arbitrato per risolvere legalmente la cosa, ma chiaramente quando interviene il Garante i tempi invece di accorciarsi si allungano. Il tutto, creando un danno nei confronti dei consumatori.

Un’altra versione che circola sui social, invece, ritiene che Rabona Mobile non avrebbe rispettato accordi commerciali prestabiliti con Vodafone, che avrebbe quindi sospeso l’erogazione dei propri servizi. Sono solo voci di corridoio, e questo va specificato anche in difesa di Rabona, in quanto al momento non abbiamo riscontri ufficiali da parte di nessuno. Anche AGCOM, infatti, non si è pronunciata pubblicamente sulla vicenda. L’unica certezza, ad oggi, riguarda i problemi Rabona Mobile, con rete che ancora non funziona per i clienti.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.