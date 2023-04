Giallo sui tempi per Rabona Mobile che non funziona: dritte per portabilità e stop al rinnovo

Ci sono un po’ di informazioni aggiuntive che possiamo prendere in considerazione oggi 23 aprile, a proposito di Rabona Mobile che non funziona. Il presupposto dal quale partire oggi è che problemi non abbiano ancora una data di risoluzione. A differenza di quanto ci è stato detto nei giorni scorsi, la vicenda appare più complicata ed ingarbugliata, al punto che le precedenti rassicurazioni ora sono state messe da parte per feedback di operatori in stile “non sappiamo ancora quando risolveremo“.

Cosa sappiamo sui tempi per Rabona Mobile che non funziona: alcuni spunti per portabilità e blocco del rinnovo

Insomma, un chiarimento doveroso per i nostri lettori, come forma di aggiornamento rispetto al nostro ultimo report pubblicato in settimana. La sensazione sempre più forte è che l’operatore virtuale abbia dovuto affrontare problemi imprevisti con un partner, evidentemente incapace di garantire gli standard minimi e necessari per assicurare la navigazione agli utenti. Mentre si attende la pronuncia di AGCOM, come da comunicato di Rabona Mobile, allo stato attuale è impossibile ottenere ulteriori informazioni in merito.

Per quanto riguarda un altro punto delicato, vale a dire lo stop al rinnovo di piani a conti fatti non sfruttati dai clienti, le ultime testimonianze di chi si lamenta per Rabona Mobile che non funziona inducono a suggerirvi di contattare lo staff via email. Sul sito ufficiale, nell’area “contatti“, potete iniziare a compilare il form, chiedendo all’assistenza lo stop immediato per il rinnovo. Difficilmente riuscirete a sentire qualcuno telefonicamente secondo quanto raccolto negli ultimi giorni.

Infine, se Rabona Mobile non funziona questa domenica, potete recarvi appena potete presso un centro “fisico” dell’operatore verso il quale volete effettuare la portabilità del vostro numero. Qualora non dovesse arrivare l’SMS contenente il codice OTP, provate a chiedere all’assistente in negozio di chiamare la sua compagnia telefonica di riferimento, per ottenere il suddetto codice e bypassando la procedura tramite messaggio.

Così facendo, dovreste quantomeno risolvere i problemi legati al passaggio ad altro brand e salutare i problemi di Rabona Mobile che non funziona, come nel caso dell’utente dello scatto Upgo News.

