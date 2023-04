Nuove tempistiche sui problemi Rabona Mobile oggi: tra rete che non funziona e portabilità

Bisogna prendere in esame nuove prospettive per quanto riguarda i problemi Rabona Mobile oggi, visto che la rete ancora non funziona stando alle testimonianze di diversi utenti. Come stanno le cose rispetto alle indicazioni che erano emerse ad inizio settimana? Nel momento in cui pubblichiamo il nostro aggiornamento, i feedback dei clienti evidenziano come il disservizio sia ancora in corso. In aggiunta, non abbiamo ulteriori riscontri ufficiali per comprendere quando il servizio tornerà a funzionare.

Aggiornate le possibile tempistiche sul ripristino dei problemi Rabona Mobile oggi: la rete ancora non funziona e portabilità limitata

Dunque, uno scenario meno incoraggiante se confrontato con quello portato alla vostra attenzione nei giorni scorsi. Da quello che ci risulta, l’obiettivo è spostato sul ripristino dei problemi Rabona Mobile ad inizio settimana, o comunque prima del 25 aprile. Visto l’andamento degli eventi, però, è giusto essere cauti, con la rete che non funziona a distanza di nove giorni dalle prime segnalazioni degli utenti. In queste ore, su Facebook, ci si imbatte ancora in testimonianze del genere:

“Ma potete sbloccare le persone che hanno cambiato gestore? Non se ne può più. È da sabato che sono passata in Tim e per colpa vostra non mi danno l’ok,se mi sbloccate mi fate un favore”;

“Mi spiace ma mi avete perso come cliente, oggi mi avete scalato pure il rinnovo e ho perso altri 5€. Spero solo di non dovermi sbattere troppo per la portabilità e magari recuperare il credito residuo”.

Ricapitolando, ci sono nuove potenziali tempistiche da prendere in esame sulla risoluzione dei problemi Rabona Mobile oggi (foto WhatsTech), tra rete che non funziona e portabilità limitata. In questo caso, ribadiamo la necessità di considerare il fatto che operatori del genere possano soddisfare richieste limitate su base giornaliera. Gradualmente, dovrebe risolversi il disagio anche di coloro che stanno cercando di cambiare gestore.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.