Interpretiamo l’ultimo comunicato per i problemi Rabona Mobile che non funziona ancora oggi

Ci sono nuovi dettagli che dobbiamo analizzare con grande attenzione a proposito dei problemi Rabona Mobile, visto che la rete mobile ancora non funziona oggi 19 aprile. Gli ultimi feedback ufficiali evidenziano il grande impegno da parte dei tecnici, nel tentativo di mettersi alle spalle il bug enorme che da una settimana a questa parte non consente ai clienti di navigare sul web. Tralasciando il disservizio che ha bloccato addirittura a marzo l’invio degli SMS.

Una lettura extra sull’ultimo comunicato per i problemi Rabona Mobile: ancora non funziona oggi 19 aprile

Dopo gli aggiornamenti di ieri in merito al caso portabilità, con alcuni chiarimenti sul fatto che gli operatori virtuali debbano sottostare ad un certo limite di richieste degli utenti che possono essere soddisfatte su base quotidiana, bisogna dunque concentrarsi sull’ultima presa di posizione dell’azienda. Gli scenari al momento sono molteplici, ma la presa di posizione che stiamo citando aiuta quantomeno a sgombrare il campo da alcuni dubbi che attanagliano i clienti.

Vedere per credere quanto pubblicato su Facebook a proposito dei problemi Rabona Mobile ancora in corso questo mercoledì. Quali sono gli aspetti da individuare attraverso il comunicato in questione? In primo luogo, un’azienda sull’orlo del fallimento, come riportato da qualcuno, non approccerebbe in questo modo la propria utenza. Tuttavia, l’elemento più interessante della nota riguarda la mobilitazione di Rabona nei confronti di AGCOM.

Per motivi di privacy, l’assistenza non fornisce troppi dettagli in merito. Allo stesso tempo, anche le comunicazioni sui social sono molto rare. Questa tendenza, accompagnata dal passaggio “investendo della questione direttamente l’Autorità Garante“, lascia intendere che potrebbe esserci una sorta di disputa in corso con partner. Gli stessi che evidentemente non stanno assicurando il servizio richiesto agli utenti.

Solo dopo la pronuncia di AGCOM, che solitamente avviene in tempi ristrettissimi (probabilmente entro la fine di questa settimana), conosceremo l’origine dei problemi Rabona Mobile. La rete non funziona, ma senza una sorta di accordo tra le parti, i tempi di risoluzione del bug potrebbero non essere brevissimi. Il condizionale, comunque, è d’obbligo.

Fonte immagine: Upgo News

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.