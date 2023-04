Si estendono i problemi Rabona Mobile al discorso portabilità: quando tornerà a funzionare

I problemi Rabona Mobile pare non riguardino solo il corretto funzionamento della rete Internet, per non parlare del servizio SMS down da quasi un mese. Uno dei temi più caldi di questi giorni coinvolge la portabilità del proprio numero verso altri gestori, visto che diversi utenti si stanno lamentando del fatto che ad oggi non sia possibile chiudere nemmeno questo pratica. Quando tornerà a funzionare la connessione e, soprattutto, quando si potrà cambiare operatore senza perdere il vecchio numero? Questi i due quesiti del momento.

Focus sui problemi Rabona Mobile esteso al discorso portabilità: quando tornerà a funzionare in Italia

Per quanto riguarda la prima domanda, dopo l’aggiornamento fornito nella giornata di ieri, la situazione pare non essere cambiata più di tanto. Gli ultimi feedback pervenuti da persone vicine all’azienda ci dicono che il riprisitino resti programmato entro questo fine settimana. Nulla di ufficiale, ma quantomeno un parametro minimo temporale che al momento possiamo prendere in considerazione. La speranza, visto l’enorme disservizio in corso, è che non si vada oltre il termine appena riportato.

Quanto alla portabilità, i problemi Rabona Mobile pare siano tangibili anche in questo contesto secondo alcune testimonianze: “Ho provato a fare portabilità ad altro gestore è mi è stato detto che Rabona la stia bloccando. M è stato rifiutato 2 volte da gestore “ho mobile”, il servizio clienti ho mi ha detto che Rabona puo gestire soplo un tot di portabilità giornaliere, dopodichè superata quella soglia può rifiutare la portabilità“.

Al momento non si hanno comunicazioni ufficiali da parte dell’operatore accusato di non finalizzare tutte le richieste di portabilità pervenute dai clienti, motivo per il quale non ce la sentiamo di emettere sentenze in merito. In ogni caso, questo è sicuramente un altro fronte da analizzare a proposito dei recenti problemi Rabona Mobile. Quando tornerà a funzionare? Appuntamento confermato in settimana, per ora.

Fonte immagine: Icrewplay

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.