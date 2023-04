Ore contate per i problemi Rabona Mobile: chiarimenti assistenza su rete che non funziona oggi

Dopo giorni di disservizi segnalati da utenti e dallo stesso operatore, sembra proprio che i problemi Rabona Mobile non siano stati ancora risolti. Sulla pagina ufficiale dell’operatore virtuale era emerso un messaggio in cui ci si scusava per l’inconveniente per rete che non funziona, confidando nella pazienza degli utenti. Dopo qualche giorno però la situazione non è migliorata, i problemi Rabona Mobile persistono e sempre su Facebook è stato diffuso un nuovo comunicato da parte dell’operatore virtuale.

Presto risolti problemi Rabona Mobile: nuovo aggiornamento dall’assistenza su rete che non funziona oggi

Un ulteriore aspetto da valutare, rispetto a quanto vi abbiamo riportato nel fine settimana. Riprendere l’ultimo bollettino sui problemi Rabona Mobile è cruciale, in quanto sempre in queste ore ci hanno confermato che entro fine settimana il servizio dovrebbe essere ripristinato, in riferimento alla rete internet che non funziona.

Qui ci sono state nuovamente le scuse per l’inconveniente, ribadendo come si stia lavorando per riuscire a risolvere il disservizio nel più breve tempo possibile. Ricordiamo come tanti clienti di Rabona Mobile si ritrovano senza connessione internet, con l’impossibilità di navigare sul web da smartphone tramite la connettività dati.

Un problema importante che persiste ormai da giorni e che ha fatto letteralmente perdere la pazienza ai clienti dell’operatore virtuale, ma Rabona Mobile ha spiegato come stia facendo il possibile anche per rispondere alle tante chiamate in arrivo al servizio clienti. Chiaramente si è creata una coda che impedisce al centralino di riuscire a stare dietro a tutte le chiamate, per questo, nell’ultimo messaggio scritto sulla pagina Facebook di Rabona Mobile, si invita gli utenti ad usufruire anche della mail.

Inoltre è inutile chiedere informazioni tramite social perché sono pagine del reparto marketing, quindi non ci sono le competenze per dare risposte tecniche ai vari clienti. Viste le tante lamentele sui problemi Rabona Mobile, l’operatore virtuale ha deciso di diramare un altro comunicato provando a tranquillizzare i suoi clienti ed invitandoli ad avere ancora pazienza. Molti però si sono stufati di questa condizione ed i commenti sono sempre più negativi a riguardo.

L’ultima presa di posizione ufficiale sui problemi Rabona Mobile con rete Internet che non funziona possiamo esaminarla direttamente da Facebook, con un commento dello staff al precedente post pubblicato giovedì scorso.

Fonte immagine: Cellulari.it

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.