Possibile data di ripristino per Rabona Mobile che non funziona: problemi Internet presto risolti

Ci è appena arrivato un aggiornamento a proposito di Rabona Mobile, che ancora oggi non funziona. I problemi che non consentono il collegamento ad Internet ai clienti di questa azienda non sono superati, ma gli ultimi segnali pervenuti anche al nostro staff indicano che questo marchio non sia caduto in una crisi irreversibile. Al di là di quanto annunciato via email a coloro che stanno tentando di chiedere spiegazioni sul down, utilizzando questo mezzo offerto dall’assistenza, oggi ci sono altri elementi da considerare.

Ultimissimi riscontri su Rabona Mobile che non funziona: i problemi in corso potrebbero avere una data di scadenza

Già, perché dopo l’aggiornamento che vi abbiamo fornito ieri su Rabona Mobile che non funziona, questa domenica abbiamo ricevuto un feedback da una fonte molto vicina all’operatore in questione. Allo stato attuale, nello specifico, l’obiettivo sarebbe quello di ripristinare il servizio tra lunedì e mercoledì. Certezze assolute ad oggi non ne abbiamo, anche perché come molti sanno latitano le comunicazioni ufficiali da parte dello staff di Rabona, ma questo è quantomeno un dettaglio che aiuta a mettere nel mirino un giorno sul calendario.

Del resto, anche partner di Rabona Mobile hanno diffuso messaggi rivolti agli utenti, affermando di aver avuto contatti coi vertici aziendali. Sui social, da qualche ora, troviamo post con una certa autorevolezza che sembrano confermare la direzione presa dai tecnici. Fermo restando che la situazione sia in divenire e che per avere le idee più chiare sugli sviluppi di questa storia dovremo attendere per forza di cose la giornata di lunedì.

Dunque, se da un lato è oggettivo che i problemi di Rabona Mobile ancora non siano risolti oggi 16 aprile, allo stesso tempo è finalmente possibile vedere un po’ di luce alla fine del tunnel con questo down. Certo, cinque giorni con Internet che non funziona sono tantissimi e in tanti su Facebook hanno fatto sapere di aver già cambiato operatore.

Fonte immagine: Rabona Mobile

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.