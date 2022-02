Pochi hanno capito il significato del discorso di Sabrina Ferilli a Sanremo: spiegazione semplice

Sul web stanno circolando tesi molto strane sul significato del discorso tenuto da Sabrina Ferilli al Festival di Sanremo, considerando il fatto che in tanti hanno accusato l’attrice di essere inconcludente. Insomma, tante parentesi aperte per non dire nulla sui temi di attualità. Alcuni piuttosto complessi e delicati. Esattamente come avvenuto con l’interpretazione del messaggio veicolato da alcune canzoni in gara, come riportato nei giorni scorsi, anche qui ci sarebbero tante cose da dire.

Il vero significato del discorso di Sabrina Ferilli al Festival di Sanremo

Cosa ci ha voluto dire Sabrina Ferilli con il suo discorso al Festival di Sanremo? Il significato è sottointeso e, fondamentalmente, riprende temi che bene o male ci capita di affrontare anche su queste pagine. L’attrice, in sostanza, ha fatto intendere che avrebbe gradito toccare tanti temi, per poi rinunciare di volta in volta dopo varie riflessioni. Proprio su questo, negli ultimi minuti, c’è stata convergenza di critiche da parte del pubblico.

Solo approfondendo la questione, si scopre quali fossero le reali intenzioni comunicative di una donna tanto apprezzata dal pubblico italiano. Sabrina Ferilli, con il suo discorso al Festival di Sanremo ci ha voluto dire che ognuno qui dovrebbe evitare di imbattersi in questioni ed argomenti sui quali non si ha alcuna competenza. Fenomeno ampiamente diffuso soprattutto sui social, non solo a proposito della pandemia, visto che da anni tutti si sentono liberi di emettere sentenze su questioni per le quali non hanno alcun titolo.

Libertà di espressione, ci mancherebbe altro, ma anche la consapevolezza che, salvo rare eccezioni, occorrerebbe fare un passo indietro per evitare scivoloni. Il significato del discorso di Sabrina Ferilli, fatto poco fa al Festival di Sanremo, è molto più profondo di quanto si possa immaginare. Come sempre accade in questi casi, però, il pubblico si ferma alle apparenze senza andare in profondità.

