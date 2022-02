Inteso male il significato di Brividi con Blanco e Mahmood a Sanremo: il “caso” Michelangelo

In pochi hanno inteso il reale significato di “Brividi“, la canzone portata al Festival di Sanremo da Mahmood e Blanco, data da molti come favorita. In realtà, c’è chi collega questo progetto artistico al nome di Michelangelo, costantemente citato dallo stesso Blanco durante le sue esibizioni. Come abbiamo riportato attraverso un primo approfondimento pubblicato in settimana, però, si parla semplicemente di una persona molto vicina al cantante dal punto di vista lavorativo. Oltre ad essere suo grande amico.

Cosa sappiamo sul significato di Brividi con Blanco e Mahmood a Sanremo: malintesi su Michelangelo

Sostanzialmente, l’analisi del significato di Brividi con Blanco e Mahmood, presentata in questi giorni al Festival di Sanremo, deve partire dal presupposto che tra i due artisti ci siano ben dieci anni di differenza. Considerando questo, possiamo dire che il pezzo nasca con il chiaro intento di trasmettere e farci rivivere la paura di essere inadeguati, soprattutto quando si parla d’amore. Il tutto, con una chiave di lettura differente rispetto al solito. Soprattutto se analizziamo le canzoni che affrontano il medesimo tema.

Già, perché il significato di Brividi con Mahmood e Blanco va in una direzione ben precisa, con le ansie generate dall’amore che per forza di cose appartengono a tutte le generazioni. Siamo pertanto al cospetto di universi differenti che, per quanto distanti, risultano in qualche modo legati dalla capacità di essere flessibili per quanto concerne le rispettive scritture.

Non è un caso che Michelangelo citato da Blanco non abbia alcun rimando al significato di Brividi, canzone con la quale i due artisti descrivono l’amore da due prospettive differenti. Quella di Mahmood richiama un modo di vivere l’amore con maggiore disillusione. Al contrario, la parte di Blanco ci rimandano ad una una maggiore impulsività condita a genuinità. Ora tutto dovrebbe essere più chiaro sulla tanto chiacchierata canzone.

