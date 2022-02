Peggiorano i sintomi di Giorgia Soleri: vulvodinia per la fidanzata di Damiano dei Maneskin

Non vive un buon momento Giorgia Soleri, considerando il fatto che la fidanzata di Damiano dei Maneskin deve convivere da tempo coi sintomi della vulvodinia. Una malattia i cui sintomi sono spesso e volentieri sottovalutati, se non altro perché ancora poco noti al pubblico. Ecco perché nei giorni scorsi abbiamo provato ad affrontare l’argomento con un primo approfondimento a tema, legando tutto il discorso parzialmente al brano Coraline. Quello che il gruppo ha portato al Festival di Sanremo da ospiti.

Non incoraggianti i sintomi di Giorgia Soleri: peggiora la vulvodinia per la fidanzata di Damiano dei Maneskin

Oggi 13 febbraio non torneremo sul significato di vulvodinia, la cui spiegazione è contenuta nell’articolo linkato in precedenza. Il pezzo odierno serve solo per confermare il peggioramento delle condizioni di Giorgia Soleri. In queste ore, infatti, la fidanzata di Damiano dei Maneskin ha pubblicato una storia su Instagram per confermare che nei prossimi giorni sarà meno attiva sui social. Tutto a causa degli ultimi aggiornamenti sulle sue condizioni.

Pur confermando di essere seguita costantemente da un medico e che, tutto sommato, la situazione sia sotto controllo, Giorgia Soleri ha dichiarato esplicitamente che i sintomi della sua malattia siano peggiorati in modo molto evidente negli ultimi due giorni. Al momento non si hanno altre indicazioni in merito, anche se le lacrime di Damiano dei Maneskin al Festival di Sanremo avevano già fatto intuire qualcosa di poco positivo nella sua vita. Auspichiamo che la situazione possa migliorare a stretto giro.

Di sicuro, il caso di Giorgia Soleri è stato quantomeno utile per comprendere qualcosa in più sui sintomi della vulvodinia e sul significato di questa malattia. Il tutto grazie anche all’impegno di Damiano dei Manesking, che da sempre supporta la sua fidanzata in ogni step ed in occasione di alcuni eventi, come i convegni su questo tema tanto delicato.

