Si parla di vulvodinia con Giorgia Soleri, Damiano dei Maneskin e Coraline per 2 semplici motivi

Uno dei temi caldi sui social, in queste ore, investe una malattia spesso e volentieri sottovalutata come nel caso della vulvodinia. Comporta un dolore cronico attorno alla vulva ed è decisamente invalidante, pur essendo poco conosciuta. Tra le vittime illustri troviamo Giorgia Soleri, fidanzata da diversi anni con Damiano dei Maneskin, al punto che in tanti ipotizzano che la canzone Coraline (proposta al Festival di Sanremo) possa essere in qualche modo riconducibile alla vicenda che vogliamo provare ad approfondire oggi.

Alcuni chiarimenti sulla vulvodinia: tra Giorgia Soleri, Damiano dei Maneskin e Coraline

A proposito della canzone Coraline e del suo significato, già nella giornata di ieri abbiamo provato a dedicare un approfondimento all’argomento, affinché non si lasci nulla al caso con Damiano dei Maneskin e Giorgia Soleri. Vista la disinformazione che come sempre corre sui social, occorre scendere più in profondità. Andiamo con ordine, provando ad affrontare uno per uno i temi che hanno preso piede proprio in questi giorni, dopo l’esibizione del gruppo in occasione della prima serata del Festival di Sanremo 2022.

L’intreccio di cui vi stiamo parlando nasce fondamentalmente da una storia pubblicata su Instagram dallo stesso Damiano. La voce dei Maneskin, parlando della canzone Coraline, ha voluto ringraziare Giorgia Soleri, fondamentale sostegno per portare avanti il lavoro tanto apprezzato dai fan. Tributo oggettivo, ma cosa ben diversa dal dire che il messaggio, il significato ed il testo del pezzo siano ispirati a fatti di vita della sua fidanzata. Concetto che abbiamo provato a spiegare anche ieri.

Di sicuro, la profonda partecipazione di Damiano dei Maneskin ad eventi in cui Giorgia Soleri ha provato a dar voce ad una causa specifica, ovvero la proposta di legge “per il riconoscimento di vulvodinia e neuropatia del pudendo come malattie croniche e invalidanti” è un qualcosa di rilevante.

Ci sono anche testimonianze concrete su Twitter, sotto questo punto di vista. Altamente probabile che questa situazione e la malattia della sua fidanzata abbiano avuto influenze anche sulla stesura di Coreline. E questo appare fuori discussione.

