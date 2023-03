Parlano di Platinette morto: bufala su malattia e post ictus, cosa è successo a Mauro Coruzzi

Non potevano certo mancare le notizie fuori controllo su Platinette morto, in relazione alla bufala sul suo decesso, fino ad arrivare a quelle riguardanti la malattia e le conseguenze dell’ictus che lo ha colpito. Alla luce dei rumors che stanno prendendo piede soprattutto su Facebook, è lecito porsi la domanda “cosa è successo a Mauro Coruzzi“. Proviamo a fare il punto della situazione, con smentite annesse per chi sta provando a speculare sulle sue condizioni di salute dopo i problemi dei giorni scorsi.

Focus sulla bufala riguardante Platinette morto: fake news varie su malattia e conseguenze ictus, con dubbi dietro al quesito “cosa è successo a Mauro Coruzzi”

Un po’ come avvenuto di recente con altri personaggi televisivi in Italia, stando a quanto vi abbiamo riportato tramite alcuni articoli, la superficialità è sempre dietro l’angolo. Quali sono le informazioni da prendere in considerazione oggi su Platinette? In primo luogo non esiste alcuna malattia pregressa, o comunque nulla che sia noto al grande pubblico, considerando il fatto che sui social stanno spopolando indiscrezioni assolutamente prive di fonti.

Gli unici aggiornamenti attendibili su questa vicenda arrivano oggi da ANSA, secondo cui le condizioni di Mauro Coruzzi sarebbero stabili. Non è dato sapere se sia fuori pericolo o meno, ma di sicuro gli ultimi bollettini danno maggiori a speranze in vista della sua possibile ripresa. A prescindere da questo, possiamo ribadire per fortuna che tutte le voci di corridoio su Platinette morto siano del tutto infondate.

Andando oltre la bufala su Platinette morto, occorre dunque concentrarsi anche sulla fake news che parla a sproposito della sua fantomatica malattia e delle conseguenze successive all’ictus che lo ha colpito di recente. Ora, dunque, dovrebbe essere un po’ più chiara la risposta alla domanda “cosa è successo a Mauro Coruzzi”, sperando si arrestino le speculazioni sulle condizioni dell’uomo.

