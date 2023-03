Oggi danno per morto Christian De Sica: i soliti giochi di parole

Oggi è il turno di Christian De Sica, con la netta sensazione che il noto attore sia morto dopo la pubblicazione di alcuni post su Facebook. Giocando con il virgolettato di sue vecchie interviste, infatti, si punta al clickbait per annunciare la dipartita del noto volto della televisione italiana. Una situazione per certi versi insostenibile, visto che di volta in volta tocca ad un personaggio famoso differente. Soprattutto in riferimento a coloro che sono più avanti con gli anni, nel tentativo di rendere la notizia verosimile.

Oggi le solite pagine danno per morto Christian De Sica: ennesima bufala sull’attore

In questo modo, dunque, si ottengono click con l’inganno. Già, perché solo leggendo i suddetti articoli si scopre che in realtà Christian De Sica non sia morto. Qualche volta ha fatto presente a tutti come vorrebbe essere ricordato una volta passato a miglior vita, ma al di là di questo non ha senso focalizzarsi troppo sulla vicenda. Esattamente come avvenuto in passato, quando ci siamo ritrovati ad affrontare una situazione simile sulle nostre pagine.

Dunque, Christian De Sica non è morto per fortuna. Del resto, in circostanze simili è sufficiente consultare i canali social ufficiali del VIP di turno, o al più collegarsi al sito di agenzia di stampa come ANSA. In questo modo potrete verificare se ci siano conferme o meno in merito all’indiscrezione del giorno. Post su Facebook provenienti da pagine non autorevoli, come sta avvenendo oggi, non consentono di inquadrare la storia in modo corretto.

E così si arriva alla smentita di oggi su Christian De Sica morto. Chi vi propone questi post, vuole soltanto ottenere più click, facendovi credere cose non veritiere. Attenzione alle bufale e verificate sempre quello che leggete, prima di alimentare a vostra volta fake news con ricondivisioni compulsive sui social, secondo quanto appreso oggi.

