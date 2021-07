Paola Egonu porterà la bandiera olimpica alle Olimpiadi di Tokyo (non il solo tricolore…)

Paola Egonu porterà la bandiera olimpica alle Olimpiadi di Tokyo, e questa è una gran belle notizia, per l’atleta e per l’Italia.

“Sono molto onorata per l’incarico che mi è stato dato da parte del Cio per portare la bandiera olimpica” ha commentato la pallavolista della Nazionale. “Mi sono emozionata appena il presidente Malagò me l’ha detto – ha aggiunto -, perché mi ritrovo a rappresentare gli atleti di tutto il mondo ed è una grossa responsabilità: attraverso me esprimerò e sfilerò per ogni atleta di questo pianeta”.

Ha dichiarato l’atleta commossa alla stampa.

Paola Egonu, 22enne pallavolista veneta dell’Italia Team, su indicazione del Coni, è stata scelta, assieme ad alcuni atleti di altri Paesi, come portabandiera del vessillo a cinque cerchi.

In tal veste parteciperà all’inaugurazione dei Giochi giapponesi in programma allo Stadio Olimpico venerdì 23 luglio.

Con lei ci sarà l’orgoglio della sua regione, e l’affettuoso saluto di Luca Zaia che la onora con queste parole

“Paola è il simbolo di quanto di meglio lo sport e la società contemporanea possano presentare oggi: donna coraggiosa dentro e fuori il campo, esempio di perfetta integrazione, probabilmente, anche la migliore pallavolista che abbia mai calcato un parquet. Quella di Tokyo sarà la sua schiacciata più bella”.

Piccolo giallo nel giallo, in mattinata diverse testate e condivisioni hanno riportato la notizia che la Egonu sarebbe stata portabandiera del vessillo Italiano: come vedete, il suo compito sarà (con tutto il rispetto per il nostro vessillo), ben più elevato e rilevante.

Paola Egonu porterà la bandiera olimpica alle Olimpiadi di Tokyo, assurgendo al grado di vera e propria madrina dell’evento, assieme ai suoi colleghi atleti di tutto il mondo.

