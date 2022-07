Ottimini Divella, perché conoscere gli ingredienti di un biscotto vale più di ogni fake news che condividi

È fisiologico che le abitudini alimentari siano soggette a cambiamento. I nostri vecchi ci raccontano che un tempo la loro merenda era il pane con l’olio, in altri casi il pane-zucchero-caffè, molto spesso un semplice pezzo di pane asciutto. Le dispense erano pingui di bottiglie di conserva fatta in casa.

C’era, poi, il momento della colazione in famiglia, oggi sempre più raro per i ritmi frenetici delle nostre vite. Era quasi un rituale, perché anche con il pasto del mattino la tavola era il convivio sacro, con quei biscotti fatti in casa e le bevande calde per inzuppare e bere. I biscotti, ecco, oggi diversamente dal passato sono disponibili nei supermercati in tantissimi formati e gusti.

Per i palati più esigenti Divella ha trovato il compromesso: un mulino e un biscottificio di ultima generazione perfettamente in linea con tutti gli elevati standard qualitativi che distinguono la storica azienda pugliese. Tesoro di questo biscottificio sono gli Ottimini, frollini che strizzano l’occhio al casereccio, una garanzia di sapore e una qualità frutto della professionalità di maestri pasticceri.

Ma come nasce un ottimino?

Partiamo dalla farina prodotta nel mulino di Rutigliano: “Selezioniamo i migliori grani teneri – spiega il Dott. Francesco Divella, responsabile Molini – per ottenere una farina biscottiera di qualità elevata prodotta in questo caso esclusivamente per il nostro biscottificio. Attraverso tecnologie di ultima generazione i migliori grani vengono lavorati in mondo da conservare le proprietà organolettiche tali da garantire una farina non solo di qualità elevata ma costante nel tempo. È proprio la miscela dei grani che consente questa costanza di qualità per offrire ai nostri consumatori un Ottimino buono sempre e da sempre”.

“La nascita degli Ottimini – spiega il dott. Domenico Divella, supervisore del biscottificio – corrisponde con le prime produzioni da forno del marchio F. Divella S.p.A.. Era il 1980 quando la nostra produzione era riservata soltanto al mercato regionale, ma il fatturato sempre in attivo spinse l’azienda a scegliere di lanciare gli Ottimini su tutto il territorio nazionale. Fu una scommessa che oggi con i 30mln di euro di fatturato riteniamo di aver vinto”.

Parliamo, del resto, di un biscotto complesso da realizzare proprio perché si avvicina molto ad un biscotto artigianale.

Come ricorda il responsabile del biscottificio Ottavio Dattolo: “L’Ottimino è un biscotto prodotto a taglio filo e, per questo, necessita di un’attenzione particolare che grazie alla professionalità del nostro team è sempre molto alta”.

Punta di diamante del biscottificio è il dott. Romeo Signani, tecnologo alimentare di fama internazionale. Collabora con il biscottificio da oltre dieci anni e anche grazie a lui i biscotti Divella hanno raggiunto una qualità eccellente e costante.

Oggi gli Ottimini deliziano il palato di 120 Paesi del mondo, e i nuovi arrivati – gli Ottimini ripieni al cioccolato – sono una bontà tutta da scoprire.

Che il marchio F. Divella S.p.A. quindi sia iconico per il nostro Paese è un fatto oggettivo e incontestabile.

“La qualità prima di tutto” è la filosofia dell’azienda come abbiamo avuto modo di apprendere dalle parole dei giovani protagonisti di questo successo. L’intera storia del marchio si poggia su elevati standard qualitativi, frutto della professionalità e della passione per il proprio lavoro.

Nel rispetto di importantissimi standard qualitativi, la F. Divella S.p.A. seleziona le materie prime necessarie per produrre un ottimo biscotto di alta qualità. “La prima regola è l’equilibrio degli ingredienti – spiega il dott. Romeo Signani- e un’attenzione costante durante tutto il processo produttivo”.

Per tutti questi aspetti, dal grano al confezionamento, l’azienda Divella hanno ottenuto importanti certificati di qualità come la International Food Standard (IFS), il Sistema di Gestione Qualità conforme allo standard ISO 9001:2015 e anche il Sistema di Gestione Ambientale conforme alla normativa UNI EN ISO 14001:2015.

Ovviamente, il tutto viene prodotto secondo il vademecum HACCP come ci spiega il giovanissimo responsabile controllo qualità del biscottificio Dott. Renna Oronzo.

Generazioni a confronto, quindi, e un sogno che ha trovato la sua realizzazione anche grazie ad un team di giovani professionisti, sebbene le vedute tra generazioni siano come inevitabilmente accade a volte diverse, ma comuni sono gli intenti.

In collaborazione con F. Divella S.p.A.

