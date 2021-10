Ora sappiamo quando ci sarà il Black Friday 2021 con le date di Amazon, MediaWorld e Unieuro

Dopo una lunga attesa, da alcuni giorni a questa parte sappiamo finalmente quando ci sarà il Black Friday 2021, in relazione ad alcune date che dovremo cerchiare in rosso per quanto riguarda store del calibro di Amazon, MediaWorld, Unieuro ed Euronics. A conti fatti, quelli più popolari in Italia sui quali converge buona parte degli acquisti effettuati nel nostro Paese. Tante fake news relative a questo appuntamento, come avrete notato in passato sul nostro sito, ma anche alcune anticipazioni autentiche disponibili per tutti già il 10 ottobre.

Quando ci sarà il Black Friday 2021: tutte le date di Amazon, MediaWorld, Euronics e Unieuro

Senza troppi fronzoli, dunque, possiamo dirvi quando ci sarà il Black Friday 2021. Qualora foste in attesa di conoscere le date definitive fissate da negozi online come Amazon, MediaWorld, Euronics e Unieuro, farete bene ad organizzarvi il prossimo 26 novembre. Come avvenuto spesso e volentieri in queste circostanze, la scelta è ricaduta sul weekend successivo al quarto giovedì di novembre, in nome di una tradizione tutta americana.

A dettare legge, ovviamente Amazon, ma è da altri shop che ci arrivano conferme su quando ci sarà il Black Friday 2021. Vedere per credere la pagina promozionale che è stata pubblicata di recente da Unieuro. Proprio qui, infatti, abbiamo trovato stamane la conferma che tutti stavano cercando, in riferimento alla data del 26 novembre. Considerando lo storico di queste offerte e la necessità per tutti di competere ad armi pari, è chiaro che i vari negozi online si adatteranno e si faranno trovare pronti con offerte quel giorno.

Dunque, ora non ci sono più dubbi su quando ci sarà il Black Friday 2021 su Amazon, MediaWorld, Euronics e Unieuro. Fermo restando che avremo svariate promozioni sia nelle due settimane antecedenti al 26 novembre, sia il lunedì successivo con il celebre Cyber Monday. Dunque, occhi aperti, perché il prossimo mese sarà molto caldo sotto questo punto di vista.

