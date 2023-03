Nuova ondata di messaggi sul concorso Peroni per la Festa del papà: cancellate tutto

Occorre fare molta attenzione in queste ore alla nuova ondata di messaggi sul concorso Peroni per la Festa del papà 2023. Già, perché dopo la piena diffusione della catena avvenuta lo scorso fine settimana, alla quale abbiamo già dedicato un approfondimento sul nostro sito, in tanti ci state segnalando l’ennesima vagonata di avvisi che sta circolando anche oggi 17 marzo su WhatsApp. Il fatto stesso che la fake news giri tanto, purtroppo, denota che diversi italiani non siano ancora a conoscenza della minaccia in questione.

Arrivano di nuovo messaggi sul concorso Peroni per la Festa del papà: rimuovete la catena immediatamente

Non è un caso che anche Peroni abbia ritenuto opportuno intervenire sui suoi canali social con un post specifico, nel tentativo di mettere in guardia tutte le potenziali vittime della truffa: “Grazie alle vostre segnalazioni, siamo venuti a conoscenza di un FALSO concorso dedicato alla Festa del Papà che mette in palio prodotti a marchio Peroni“.

Come vi diciamo sempre in situazioni simili, i concorsi ufficiali sono presenti sui siti ufficiali di un’azienda. In questo caso, parliamo di peroni.it e birraperoni.it. Non potete fidarvi di una banale catena WhatsApp. Il fatto stesso che l’azienda abbia diramato una comunicazione ufficiale in merito denota quanto sia diffusa la catena sul finto concorso Peroni per la Festa del papà. Chi partecipa, rischia di scaricare virus sul proprio smartphone e di vedere il credito della carta prosciugato, qualora venga effettuato un piccolo pagamento per ricevere il premio.

Dal nostro punto di vista, non possiamo fare altro che smentire l’autenticità del concorso Peroni per la Festa del papà, visto che l’azienda stessa ha negato di aver concepito una promozione simile. Oltre al fatto che notizie del genere non vengono mai divulgate su WhatsApp. Fate molta attenzione, dunque, magari avvertendo i vostri amici che hanno inviato messaggi del genere. Loro in primis potrebbero essere esposti al prosciugamento del credito per la propria carta.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.