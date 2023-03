State alla larga dal concorso Peroni per la Festa del Papà 2023 con frigoriferi per tutti

Occorre stare decisamente alla larga dal fantomatico concorso Peroni per la Festa del Papà 2023, considerando il fatto che da alcune ore a questa parte sta circolando su WhatsApp una catena con la quale ci vengono annunciati circa 2.000 frigoriferi in regalo. Come sempre accade in queste circostanze, occorre ricordare a tutti che le azienda non diffondono mai eventuali iniziative promozionali in queste modalità, ragion per cui siamo al cospetto di una truffa.

Le prime informazioni sulla truffa riguardante il concorso Peroni per la Festa del Papà 2023 con frigoriferi in regalo

Una storia che ricorda molto quella portata alla vostra attenzione appena tre settimane fa sul nostro sito, quando siamo stati costretti a darvi l’alert sul finto tributo Pandora per la Festa della donna. In quel caso, infatti, è arrivata la smentita ufficiale dell’azienda che ha dato manforte a quanto vi avevamo in precedenza riportato. Sostanzialmente, è sufficiente collegarsi al sito ufficiale dell’azienda per scoprire che in realtà non sia in corso alcun concorso Peroni per la Festa del Papà 2023.

Già, perché la modalità di divulgazione della catena è sempre la stessa. Un messaggio WhatsApp con link esterno, che rimanda alla pagina web dove si concretizza la bufala. Immettendo i dati sensibili per la consegna del premio, con il pagamento di un piccolo contributo per la spedizione, la vittima finisce per fornire le credenziali della propria carta di credito a malintenzionati. Risultato scontato, con il conto svuotato nel giro di poche ore.

Insomma, occorre fare molta attenzione, perché non esiste alcun concorso Peroni per la Festa del Papà 2023, con tanto di frigoriferi in regalo. Anzi, nel caso in cui dovesse arrivarvi un messaggio del genere su WhatsApp, sarebbe il caso di avvertire il mittente, il quale evidentemente rischia di subire un danno economico considerevole nel giro di qualche ora viste le segnalazioni che abbiamo ricevuto.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.