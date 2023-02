Non credete al tributo Pandora per la Festa della donna: il concorso che non esiste

Occorre fare particolare attenzione questa mattina al fantomatico tributo Pandora per la Festa della donna, in riferimento ad un concorso che oggi 17 febbraio sta girando soprattutto su WhatsApp tra gli utenti italiani. Un’occasione sulla carta molto allettante, che almeno in parte ricorda una vicenda trattata in passato sul nostro sito. No, la nota azienda che produce bracciali e collane, con relativi charm, non ha ideato nulla di simile e probabilmente in tanti stanno cadendo in una truffa a quanto pare molto diffusa qui da noi.

Fate molta attenzione al tributo Pandora per la Festa della donna: conferme sul fatto che il concorso non esiste

Per farvela breve, occorre fare particolare attenzione alla catena WhatsApp, secondo cui sarebbe in corso un vero e proprio tributo Pandora per la Festa della donna, con 5.000 articoli disponibili in regalo. In teoria, secondo il concorso che non esiste, non resta altro da fare che recarsi nella pagina linkata all’interno del messaggio virale, inserire i propri dati sensibili e quelli della propria carta.

Risultato finale? Dopo essere cascati nella truffa del tributo Pandora per la Festa della donna, non solo verranno rubati i vostri dati, ma anche quelli della carta di credito, con la quota disponibile che con ogni probabilità verrà prosciugata già nel corso delle prossime ore. Inutile dire che, contattando l’azienda via social, si scopre che in realtà il concorso non esiste.

Quando ricevete messaggi simili, è indispensabile sentire immediatamente il produttore per comprendere se si tratti di un concorso autentico o meno. Il minimo che possiate fare, è accedere al sito ufficiale per individuare eventualmente il lancio di una promozione simile. In questo caso, inutile diro, non esiste alcun riferimento al tributo Pandora per la Festa della donna e al concorso di cui tanto si parla dopo il lancio della catena WhatsApp virale in Italia.

