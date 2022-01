Novax si scagliano contro i cameramen nelle terapie intensive, ma è un episodio di Scrubs: ironicamente, si tratta di un episodio appropriato.

Nessuno può sapere se qualche novax sia stato a sua volta trollato, oppure abbia reperito un’immagine su Google Immagini convinto di combattare il “Mainstream”. Ma il momento “ah ma non è Lercio” è ora servito.

Non sarà sfuggito ai più astuti il nome del medico ritratto nell’immagine. J.D., il medico della sitcom “Scrubs – Medici ai Primi Ferri”.

Per essere precisi, la scena è ironicamente prelevata dalla puntata della quarta stagione “La mia vita come una sit-com“. Episodio dove lo stralunato J.D., dinanzi ad un ospedale sotto assedio da un’epidemia di Escherichia Coli, con problemi di budget e stuff, reagisce sognando di vivere nel mondo delle sitcom.

Crea così nella sua mente una sitcom immaginaria (all’interno della sitcom che vediamo) in cui tutto va bene, lui diventa un eroe in grado di sistemare i problemi di bilancio e di salute di tutti i pazienti e le infermiere girano in abiti succinti sedotte dal suo fascino.

Esattamente come accade sovente nell’immaginazione iperattiva dei novax sui social, che tendono a consentirsi gli atti più brutali, a volte crudeli convinti nella loro immaginazione di essere “Eroi, Lupi e Guerrieri”.

Anche in questo caso siamo di fronte ad un mondo reale, dove COVID19 esiste, ed un mondo immaginato dai novax, dove (esattamente come per J.D.) possono rifiugiarsi in una fantasia escapista negando tutto quello che vedono.

