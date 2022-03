Non si vede la Rai in tante case: perché alcuni canali non si vedono e qualche chiarimento

Ancora non si vede la Rai in tante case italiane questo fine settimana, stando alle tante segnalazioni di utenti secondo cui i canali della TV di Stato non si vedono da alcuni giorni a questa parte. E così, dopo le polemiche a margine del Festival di Sanremo sui palinsesti Mediaset e di Rai 1, come nel caso delle discussioni sollevate dai sostenitori di Mario Giordano secondo il nostro articolo pubblicato a suo tempo, è necessario tornare su un argomento che per tante persone poco esperte in contesti simili è diventato delicato.

Non si vede la Rai in tante case: capiamo per quale ragioni alcuni canali non si vedono

La sostanza e la situazione attuale è molto semplice. Non si vede la Rai in tante case da nord a sud, motivo per il quale diverse persone da poco meno di una settimana si chiedono perché alcuni canali non si vedono. In particolare, quelli HD della tv di Stato. Tutto ruota attorno ad alcune novità che sono state introdotte sui segnali delle emittenti dallo scorso 8 marzo. A partire da quel giorno, infatti, per continuare a guardare i suddetti canali è necessario procedere con la nuova sintonizzazione dei canali.

In sostanza, se non si vede la Rai, dovete accedere al menù delle impostazioni del vostro televisore, fino a trovare l’apposita voce relativa ai canali. A quel punto dovreste imbattervi in un’opzione chiamata “nuova sintonizzazione“, o qualcosa del genere. Ricordate di avviare la procedura in modalità automatica, in modo che faccia tutto il dispositivo. Una volta chiuso il check, dovreste essere abilitati a guardare tutto.

Occhio, se non si vede la Rai in HD, questi canali dovrebbero passare dal 501 al numero 1. E così via. Di contro, se alcuni canali non si vedono dopo la nuova sintonizzazione dovrete acquistare un nuovo decoder. Se preferite, potrete anche passare ad una tv di nuova generazione. Dunque, non serve l’antennista.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.