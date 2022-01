Mario Giordano non va in onda con ‘Fuori dal coro’ per il Festival di Sanremo: solita bufala

Sta prendendo piede un’altra storia riguardante Mario Giordano e Fuori dal coro che non va in onda, in riferimento alla puntata del 1 febbraio che a detta di alcuni sarebbe saltata a causa del Festival di Sanremo. La prima serata della rassegna canora è in programma proprio in contemporanea rispetto alla nota trasmissione del martedì sera su Rete 4, con svariate polemiche che di volta in volta si susseguono. Vedere per credere la questione che ha visto protagonista un personaggio come Pregliasco la scorsa settimana.

Mario Giordano non va in onda con ‘Fuori dal coro’ per dare spazio al Festival di Sanremo: complottismo ai massimi livelli

Come sono andate le cose nelle ultime ore sui social? Sostanzialmente, ci sono indicazioni secondo cui Mario Giordano rischierebbe di non andare in onda con ‘Fuori dal coro’, affinché si dia spazio alla prima serata del Festival di Sanremo 2022. Basta questa indiscrezione per alimentare le voci secondo cui i soliti poteri forti siano propensi a mettere il bavaglio ad una trasmissione che tendenzialmente dà voce a coloro che sono contrari al green pass e al vaccino.

Insomma, il tenore della polemica si può intuire facilmente. Tuttavia, come sempre accade in queste circostanze, si fa tanto rumore per nulla. Fuori dal coro, infatti, andrà regolarmente in onda domani 1 febbraio, con la diretta su Rete 4 che vedrà Mario Giordano in prima linea poco dopo le 21.30. Il complottismo relativo a questi rumor era già stato messo da parte durante il break di Natale, ma evidentemente si rende necessario tornare sull’argomento.

Dunque, il Festival di Sanremo non imbavaglia nulla e quest’oggi abbiamo conferme sul fatto che Mario Giordano vada in onda senza alcun problema questa settimana. Appuntamento con ‘Fuori dal coro’ martedì 1 febbraio, a prescindere dal fatto che possiate essere d’accordo o meno con le posizioni prese dagli ospiti invitati in trasmissione.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.