Non dimostra nulla la storia dei 1000 positivi in Olanda al Verknipt Festival con il vaccino

Sta prendendo nuovamente piede in Italia la notizia di 1000 positivi in Olanda dopo la partecipazione al Verknipt Festival, situazione che sta creando scompiglio perché si parla di persone vaccinate. Materiale che risulta essere oggetto di molti no-vax, che continuano a ribadire come il vaccino sia inutile per contrastare questo virus. Ci sono però delle importanti precisazioni da fare a riguardo e che non possono essere assolutamente messe in secondo piano.

Un approfondimento sul Verknipt Festival con 1000 positivi in Olanda tra i vaccinati

Del resto, è prassi ormai in Italia e all’estero associare il vaccino ad ogni brutta notizia, come abbiamo osservato in questi giorni con Antonio Rossi. La notizia di 1000 positivi in Olanda, in relazione al fatto che fossero munite di pass speciali per aver preso parte al Verknipt Festival è vera, ma si tratta in primis di una notizia di dieci giorni fa che però è ritornata ad essere virale in Italia dopo la questione Green Pass.

In secondo luogo bisogna tener presente come i partecipanti a questo festival non fossero tutti vaccinati, è vero che per entrare bisognava esibire una sorta di documento molto simile al Green Pass, ma era valevole anche un tampone negativo effettuato nelle 40 ore precedenti. Lo ha confermato l’organizzatore del a testate locali.

Ciò lascia ben chiaro come qualche soggetto non vaccinato si sia positivizzato nei giorni successivi, probabilmente l’inizio del contagio è avvenuto durante il viaggio e poi come una reazione a catena si è espanso durante il festival. Un altro aspetto da tener presente è che il vaccino non esclude sicuramente la possibilità di contrarre il virus, ma questo avviene in maniera leggera, addirittura asintomatica, limitando le ospedalizzazioni e la conseguente morte.

Bisogna quindi prendere con le pinze tutte le notizie che riguardano scoppi di focolai tra vaccinati, perché pur essendo vera la notizia di 1000 persone contagiate in Olanda dopo il Verknipt Festival, è importante conoscere realmente i fatti per non destare ancor più allarmismo. Chi non è vaccinato ha molte più probabilità di ammalarsi e di contrarre la forma più grave di questo virus. Si ignora, come sempre, che con il vaccino quella persona può risultare ugualmente positiva, ma tendenzialmente non in forma grave.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.