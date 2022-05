No, non è vero che il CEO di Pfizer vuole ridurre la popolazione del 50%

Il CEO di Pfizer vuole ridurre la popolazione del 50%: questo il cavallo di battaglia dei novax. La “scioccante ammissione”, la “confessione di un serial killer” twittata compulsivamente dai novax di tutto il mondo, Italia compresa.

Una affermazione falsa ottenuta copincollando uno spezzone di audio, visibile in alcuni Tweet.

Un gentile segnalatore ci ha fornito sia il video editato e ricondiviso in modo artefatto che il video originale. Che possiamo vedere qui.

Il minutaggio corretto è quello che va dal minuto 2:36, e contiene la seguente frase:

I think that uh it’s really fulfilling of a dream that we had together with my leadership team, when we started in 2019.

The first week we met in january of 2019 in California and to set up the goals for the next five years and one of them was: “By 2023 we will reduce the number of people in the world that cannot afford our medicines by 50%” I think today this dream is becoming a reality