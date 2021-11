Esultano i NoVax per Albert Bourla arrestato, ma per il CEO di Pfizer le cose non stanno così

Sta diventando virale, in queste ore, la notizia secondo cui co sarebbe Albert Bourla arrestato per frode. Un vero e proprio terremoto per il CEO di Pfizer, con un annuncio che per forza di cose finisce per screditare sia questa figura, sia l’azienda che rappresenta. Il tutto, come potete facilmente immaginare, accompagna anche l’enorme disinformazione che è stata fatta a proposito di Pfizergate. Ve ne abbiamo parlato con un altro articolo in settimana sul nostro sito. Ebbene, anche qui le community NoVax stanno prendendo una grossa cantonata.

Albert Bourla arrestato, ma sul CEO di Pfizer c’è l’ombra della bufala

Per correttezza nei confronti dei nostri lettori, non possiamo darvela come bufala al 100%. Ma al 99% sì. La questione è molto semplice, in quanto le voci su Albert Bourla arrestato non hanno fonti autorevoli alle proprie spalle. Ne ha parlato un soggetto su Twitter che ha preferito restare anonimo, ma l’FBI, che avrebbe compiuto l’arresto, non ha rilasciato comunicazioni ufficiali sotto questo punto di vista per il CEO di Pfizer.

Un po’ come avvenuto quando hanno preso piede i rumors riguardanti il presunto arresto di Bill Gates, è importante evidenziare che un’immagine accompagnata da testo sui social non rappresenti una notizia. Allo stesso tempo, una fonte anonima non in grado di dimostrare quanto affermato, quasi sicuramente vi sta proponendo una bufala. Abbiamo effettuato ricerche presso le agenzia di stampa americana e sul sito di Pfizer, così come sulle principali testate statunitensi.

Nulla di nulla. Nessuno parla di Albert Bourla arrestato, ragion per cui vi diciamo che con ogni probabilità si tratti di una bufala. Ben consapevoli che questo non placherà in alcun modo la campagna NoVax partita nei confronti del CEO di Pfizer, visto che sui social si crede spesso e volentieri a quello che si desidera, possiamo dire di aver fatto il nostro lavoro stamane.

