Norimberga 2 è il nuovo Declas: complottismo e Apocalisse

Norimberga 2, Declas, Apocalisse. Sono tre eventi che hanno molto in comune. E anche hanno molto in comune con un ultimo evento: la famosa “ultima parita a Tedeschia (il calcetto a uno)” del ragazzino viziato che, sotto di cinque punti, esclama convinto “Facciamo che al prossimo tiro chi vince vince tutto”.

Sostanzialmente un momento dal lirico al grottesco di rivincita dove le fantasie di potere diventano una tetra fiction di vittoria per i propri simili e brutalità per gli altri.

Cos’era il Declas?

Ne abbiamo più volte parlato.

Nella mistica dei QAnon, il Declas era una via di mezzo tra il Ragnarok vichingo e una allucinata fiction televisiva.

Di fronte ad un Trump prossimo alla fine del mandato, il Declas sarebbe stato una grande rivelazione pseudoreligiosa. Il Patriota Q, bellissimo e onnipotente capo di tutte le Spie del Mondo, sarebbe apparso come un nuovo Messia per aiutare Trump a instaurare una violenta dittatura mondiale Trumpista.

Nel favoloso “giorno del Declas” tutti gli oppositori politici (ma anche giornalisti, fact checker e semplici elettori Dem) sarebbero stati infatti cacciati come animali, perseguitati e minacciati da una polizia segreta che gli avrebbe imposto di scegliere tra le deportazione a vita in appositi campi di concentramento per morire di stenti e torture o la possibilità di suicidarsi davanti agli occhi del Patriota Q che avrebbe provveduto a far sparire la sua salma e uccidere tutti i tuoi cari.

E ricordiamo, questo per i seguaci dei QAnon era una cosa buona.

Perché, ovviamente, nella loro fantasia sarebbero stati loro i violenti padroni del mondo pronti a dominare gli altri col terrore, la tortura e il pugno di ferro.

Ma come sovente accade se ti abbandoni all’escapismo settaro, sappiamo che le cose andarono in modo assai diverso.

A Capitol Hill orde di seguaci di QAnon apparvero pronti a imporre il colpo di stato sperando nel Declas, e molti finirono in galera, qualcuno lasciandoci la pelle in modo turpe e doloroso coi suoi seguaci pronti a sputare sulla sua tomba per la colpa di essere morto.

Arriva Norimberga 2: io non so cosa mettermi

Cos’è a questo punto Norimberga 2? Norimberga 2 è il Declas 2.0, il Declas per la setta novax sostanzialmente.

È il culmine e l’unione della fantasia che ha portato al Declas e della pessima abitudine dei novax a impossessarsi dei simboli dell’Olocausto, nonostante diffide e critiche da chiunque all’Olocausto sia sopravvissuto per davvero.

Norimberga 2 è un Declas ripulito e rivestito.

Secondo la mistica di Norimberga 2 un immaginario tribunale che gli stessi novax non conoscono e non sanno come funzionerà richiamerà tutti i “pro vaccino” per condannarli pubblicamente a brutali esecuzioni di piazza e instaurare una dittatura mondiale novax che sosituirà il Nuovo Ordine Mondiale che secondo gli stessi Novax domina il mondo.

Nuovo Ordine Mondiale che, ovviamente, nelle loro fantasie starebbe lì a farsi processare dal primo tribunale che passa.

La prova della carica violenta della fantasia di Norimberga 2 è nel numero impressionante di commenti, li avrete visti anche voi, di novax che sprezzanti di ogni pericolo, logica e ridicolo, chiudono ogni discussione minacciando l’interlocutore di deportare anche lui a Norimberga 2 se non gli darà la ragione.

Come andrà a finire?

Esattamente come il Declas.

Gli unici problemi giudiziari li avrà chi, dimenticandosi che sui social la diffamazione è da intendersi sempre quale aggravata dal mezzo e la minaccia un illecito permanente che sussiste finché i commenti minacciosi sono online, continuerà a minacciare il suo interlocutore di morte e deportazione accusandolo di crimini esistenti solo nella sua fantasia.

E questa è l’unica cosa amara della situazione: vedere violenti rissosi passare dal credersi gli attori del Reboot triste della “Notte del Giudizio” a piangere in tribunale incolpando immaginari bambini di otto anni con l’hobby di minacciare capi di stato.

