No, la FIFA non esporrà i piedi di Pelé nel museo: dalla satira alla bufala

I piedi di Pelé nel museo come attrazione per gli appassionati? La morte di O Rei tiene ancora banco, comprensibilmente, per l’incapacità di rassegnarsi ad un futuro senza la leggenda brasiliana del calcio.

Tuttavia, sui social si rincorrono i rumor sulla scelta della FIFA di esporre i piedi del campione nel museo di Zurigo.

I piedi di Pelé nel museo FIFA?

Uno dei tanti tweet che hanno riportato la notizia, recita:

La FIFA esporrà i piedi di Pelé nel museo. La famiglia di Pelé ha dato l’autorizzazione. Fonte TNT Sports Brazil.

La testata sportiva brasiliana esiste, ma non si può dire altrettanto per la notizia riportata.

La fonte

Come appena detto, TNT Sports Brazil non ha mai riportato la notizia. I colleghi statunitensi di Snopes fanno notare che in una prima versione della notizia (ora rimossa dai social), sull’immagine veniva mostrata la filigrana della pagina Facebook Sarcasm Football Nepal, una community satirica a tema calcistico.

Si tratta dunque – come ricostruiscono anche da Logically – di una notizia satirica sfuggita di mano e dal contesto, dunque divenuta virale al punto di essere spacciata come notizia vera, diventando una bufala.

Conclusioni

La FIFA non esporrà i piedi del campione brasiliano nel museo di Zurigo: si tratta di una bufala.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.