Nicola Legrottaglie fa vaccino e dà una lezione ai NoVax: “Allora partoriamo in mangiatoie”

Nicola Legrottaglie crede nel vaccino, procede con la nuova somministrazione e dà una lezione non da poco ai tanti NoVax che lo seguono. L’ex calciatore, con un passato anche alla Juventus, ha avuto un confronto a distanza con alcuni utenti che evidentemente non la pensano come lui sul tema, dopo che il difensore con esperienze anche al Cagliari e al Chievo si è collocato sul versante opposto rispetto a Djokovic. Chiaro il riferimento a quanto vi abbiamo riportato in mattinata con un altro articolo.

Lo scontro tra Nicola Legrottaglie dopo il vaccino ed una fan NoVax

Come sono andate le cose? Nicola Legrottaglie ha fatto il vaccino ed ha pubblicato il tutto su Facebook. Giocatore diventato famoso anche per la sua fede incondizionata, al punto da finire al centro anche di alcune prese in giro negli anni, appena resa pubblica la vaccinazione ha dovuto fronteggiare le reazioni di chi negli anni ha imparato a stimarlo per doti tecniche e la sua fede. Lo scontro coi NoVax è stato evidente, al punto che il diretto interessato ha replicato con un altro commento:

“Quindi Lei prega invece di prendere le medicine? Immagino che contro il morbillo, la rosolia, la poliomielite etc abbia ricevuto l’imposizione delle mani, non un vaccino, giusto? Chi partorisce dovrebbe farlo in casa o, al massimo, in una mangiatoia, perché i figli di Dio non ricorrono alla scienza? Le è mai venuto il dubbio che la medicina e la scienza possano essere strumenti attraverso cui Dio opera tramite l’uomo? Io credo in Dio, quel Dio di cui tutti siamo strumenti, medici e scienziati compresi. Il Cristianesimo è concretezza, è espressione di Dio nel mondo reale, dove chi è malato prende le medicine. Il resto è fanatismo“.

Una vera e propria lezione di Nicola Legrottaglie all’utente NoVax, a testimonianza del fatto che scienze e religione possano convivere tranquillamente quando si parla di vaccino Covid.

