Djokovic ottiene l’esenzione per il vaccino e va in Australia: dubbi sulle motivazioni

L’arrivo di Djokovic in Australia da non vaccinato ha creato enormi polemiche e probabilmente continuerà ad essere oggetto di vari dibattiti nei prossimi giorni. Il 17 gennaio partirà l’Australian Open senza vaccino, manifestazione sportiva di prestigio per i tennisti di tutto il mondo e fino all’ultimo momento era in dubbio la partecipazione al torneo. Ora scongiurata con l’esenzione.

Cosa può aver giustificato l’esenzione di Djokovic dal vaccino

Parliamo nuovamente di Djokovic, dunque, dopo la finale di Wimbledon con Berrettini. Questo perché in Austrialia si è appena usciti dal lockdown e ci sono delle regole rigide che prevedono anche l’obbligo di vaccinazione. Per la partecipazione all’Australian Open i vari sportivi devono quindi mostrare il loro certificato di vaccino anti-Covid, anche se è prevista l’esenzione in quattro casi particolari.

Un atleta può presentarsi senza vaccino a quest’importante competizione sportiva se: presenta una storia di reazioni allergiche alle profilassi vaccinali approvate, ha sofferto di gravi effetti collaterali dopo la prima dose di vaccino, soffre di una condizione medica acuta, ha sofferto negli ultimi sei mesi di una malattia cardiaca infiammatoria.

Queste sono le quattro condizioni accettate per poter partecipare all’Australian Open senza essersi sottoposto al vaccino anti-Covid. Djokovic ha fatto sapere di essere riuscito a partire per l’Australia proprio grazie ad un’esenzione, ma di cosa si tratta? Ovviamente si parla di rispetto della privacy, seppur risulta essere complicato che il tennista sia coinvolto in una condizione medica acuta o si ritrovi con una malattia cardiaca infiammatoria.

Sicuramente non sarà mai lui a dire come sia riuscito ad ottenere tale esenzione, ha sempre parlato di privacy quando si tratta di questioni legate al vaccino, ma intanto c’è chi parla dei soliti favoritismi. Il mondo del tennis, ma non solo, è spaccato sulla questione, anche perché c’è chi pensa alla solita scappatoia adottata da un personaggio così potente del mondo sportivo e chi invece pensa che effettivamente possa rientrare in queste quattro condizioni che costringono ad evitare la vaccinazione anti-Covid.

Djokovic non sembra scalfito dalle polemiche e continua tranquillamente per la sua strada, non parlando assolutamente dell’argomento.

