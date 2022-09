Nel video Vita e Italexit mancano sulle schede estere: questo l’allarme apparso dopo un video che, precisiamo, è del tutto vero e incontestabile nel suo contenuto.

Contestabili sono le interpretazioni social legate allo stesso.

Il video lo conoscerete tutti, non c’è quindi bisogno alcuno di ricaricarlo, anche perché prendersela col messaggero non ha mai aiutato nessuno. Vi mostreremo una screen rilevante.

Screen che non contiene i dati personali che chi ha ricondiviso l’appello non ha provveduto a rimuovere.

Effettivamente mancano proprio i due partiti definiti “antisistema”: Italexit e Vita.

Ma in questo caso non ci sono misteri, non ci sono trucchi, inganni o la volontà dei “Poteri Forti”. La spiegazione è molto più prosaica.

Sono tessere elettorali per la circoscrizione estero. Italexit e Vita non hanno raccolto abbastanza firme per la Circoscrizione Estero. Circoscrizione che peraltro è stata fortemente limitata a seguito del taglio di deputati e senatori voluto dalla vigente normativa.

Ma ora possiamo andare con ordine.

Nel video Vita e Italexit mancano sulle schede estere: ma non c’è trucco né inganno

Gli elettori Italiani all’estero iscritti nelle liste dell’AIRE possono votare per otto deputati e quattro senatori, numero falcidiato rispetto alle passate consultazioni.

Le quattro circoscrizioni estere sono Europa (inclusi i territori asiatici di Federazione Russa e Turchia), America meridionale, America settentrionale e centrale, Africa, Asia, Oceania e Antartide.

Come precisato dal Ministero, se non vi è alcuna questione per chi riceve la tessera (Italiani all’estero o italiani temporaneamente all’estero previa apposita richiesta), le liste che compaiono sulla lista erano vincolate ad una raccolta di firme, per cui

la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati per ogni singola ripartizione della circoscrizione Estero, deve essere sottoscritta, pena la sua invalidità, da almeno 500 e da non più di 1.000 elettori residenti nella relativa ripartizione della circoscrizione Estero». In caso poi di scioglimento delle Camere che anticipi la scadenza della legislatura di oltre centoventi giorni, come nella situazione odierna, il numero minimo delle sottoscrizioni «è ridotto alla metà (almeno 250 sottoscrittori a corredo di ogni lista)

Entrambe le forze parlamentari hanno confermato di essere riuscite a raccogliere le firme necessarie per presentarsi alle elezioni, ma non per presentarsi nelle Circoscrizioni Estero.

Quindi le schede elettorali che in questi giorni stanno arrivando ai cittadini all’estero non comprenderanno i loro simboli.

Nel video Vita e Italexit mancano sulle schede estere perché quindi manca l’iniziale raccolta di firme: ma i partiti non mancano nelle schede elettorali per le Circoscrizioni italiane, e saranno votabili il 25 settembre.

All’estero si potrà votare per tutti gli altri partiti entro il 22 settembre: il plico con la scheda votata dovrà poi arrivare al Consolato del Paese di residenza entro le ore 16 del giorno 22, e lo spoglio avverrà a Castelnuovo di Porto (Roma), presso il Centro Polifunzionale della Protezione Civile.

