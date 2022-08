Sì, ci sono i bug nel programma elettorale di Sara Cunial. E in quel senso che ci riporta alla storia dell’informatica, per essere precisi al lontano 9 settembre 1947. In quella data la tenente Grace Hopper, cercando la causa del malfunzionamento di un Harward Mark II, “supercomputer” dell’epoca sviluppato da lei e Howard Aiken, fu accolta dal suo gruppo di ricerca col cadavere di una falena, reperito tra i circuiti del computer.

Il concetto di supercomputer dell’epoca era molto più modesto di quello attuale: il Mark II richiedeva per l’uso 23 tonnellate di acciaio e relé, nei quali andò a morire una falena bloccandone le operazioni.

Da allora ogni difetto in un programma diventa un bug: un insetto. Ma quando come in questo caso si trova un bug in un programma elettorale?

Trovati fisicamente bug nel programma elettorale di Sara Cunial

Proprio nelle parti del programma dedicate all'”abolizione di ogni ricatto sanitario e dell’ordine dei giornalisti” fanno la loro comparsa nel programma elettorale della Cunial ben due bug.

Due insetti, verosimilmente schiacciati dallo scanner durante le operazioni di copia e immortalati per sempre nella sezione “Trasparenza” delle Elezioni Politiche 2022

Oggi come allora, c’è un bug incastrato in un sistema informatico del quale nessuno se ne è accorto fino al momento del caricamento. Appunto, del download.

L’avventura elettorale di VITA, il nuovo partito di Sara Cunial, ex Movimento Cinque Stelle, comincia con due piccoli bug nel programma. Bug peraltro non presenti nella dichiarazione di trasparenza, va riportato.

Bug che punteggiano i due punti chiave di un programma contro l’obbligo vaccinale e l’ordine dei Giornalisti e a favore dell’uscita dalla NATO, dalle “massonerie deviate e occulte” e dell’abolizione del 5G, degli OGM e del Tribunale dei minorenni.

Partito a cui, va detto, auguriamo come tutti un agone elettorale sereno, pacifico, conferente e senza bug.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.