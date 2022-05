Sara Cunial senza freni mentre Montesano presenta il partito: “Draghi scapperà all’estero”

Durante l’evento di presentazione del nuovo partito fondato da Enrico Montesano, Unione Popolare, era presente anche la deputata Sara Cunial, che ha avuto modo di sparare a zero sull’attuale governo con le sue solite idee volte al complottismo. La donna ha prima preso di mira il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, per aver detto che tenere il bavaglio ai bimbi è un atto educativo, ma poi si è scagliata chiaramente anche contro Draghi.

Cosa ha detto Sara Cunial durante la presentazione del partito di Enrico Montesano

Torniamo a parlare di lei, a distanza di poche settimane dall’ultimo articolo su questo personaggio. La parlamentare no vax, no mask e no Nato, ha sottolineato come siano tutti mascherati tranne lui, che probabilmente o è l’unico maleducato d’Italia, un criminale, oppure tutti i cittadini sono degli imbecilli. Il delirio di Sara Cunial arriva nel momento in cui inizia a dire che la gente andrà a cercare Draghi e lo troverà anche quando cercherà rifugio all’estero come sta facendo ora.

Sara Cunial evidenzia come il presidente del Consiglio stia già pensando di scappare. Sempre dal palco di questa manifestazione ha dato adito ad un’altra fake news, lei che in questi ultimi anni di pandemia ha creduto alla stragrande maggioranza riguardante Covid e mascherine. Questa volta la deputata ha parlato della contraffazione dei voti postali da parte del partito repubblicano americano.

Ha evidenziato come ciò accadrà anche in Italia con Leonardo e Fincantieri, invitando la folla a non recarsi in posta alle prossime elezioni perché controlleranno tutto. Spera che i voti possano avvenire in maniera tradizionale, perché utilizzeranno tutti i mezzi, soprattutto quelli controllati dai satelliti della Leonardo, per controllare le elezioni. Sara Cunial, non contenta, ha aizzato la folla anche sulla questione 5G, definita dalla deputata un’arma di controllo militare e la stanno ormai mettendo ovunque.

Addirittura ha evidenziato come stiano lavorando sulle frequenze e sulla memoria di tutti fin da bambini, per arrivare poi agli ogm ed ai vari device per agire sul DNA di ognuno. Parole di Sara Cunial che, come si nota su Facebook con l’apposito video, ovviamente sono state accolte con grandi applausi da parte della gente presente per la fondazione di questo nuovo partito ideato da Enrico Montesano.

