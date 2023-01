Zelensky vuole invadere Mosca, questo secondo il colorato mondo delle “fonti russe” e delle condivisioni social pro-Putin e anti-Zelensky. Mondo che abbiamo imparato a conoscere per le enormi tarasconate di cui nutre la propria propaganda.

Una forte componente di inversione della realtà pari solo a quella che abbiamo visto con la Cospirazione di QAnon. Si accusa Zelensky di fare quello che Putin ha espressamente dichiarato. Ma siccome lo farebbe Zelensky, diventa un atto ingiusto e malvagio mentre la stessa azione, veramente e non per finta compiuta da Putin diventa atto di giustizia necessario.

Nel mondo delle “fontirusse” Zelensky vuole invadere Mosca

La foto infatti arriva da un discorso citato in un articolo ADNKronos di Agosto, dove nessuno ha parlato di “annessione della Russia all’Ucraina” ma di una “risposta forte alle bombe Russe”.

Perché ovviamente solo nell’ormai tragicomico mondo delle “fonti russe” un popolo oppresso dovrebbe provare piacere nel subire continui bombardamenti, specialmente su obiettivi civili e quindi in aperto sfregio ad ogni convenzione internazionale sulla Guerra.

La trascrizione integrale del discorso lo conferma: si parla di “aumentare la risposta”, nel senso di continuare a reagire ricacciando indietro l’invasore russo.

Cosa che, effettivamente, continua ad accadere col recente ritiro da Kherson.

Ovviamente, del discorso “immaginario” l’unica traccia è un meme ricondiviso, una “card” creata con imgflip.com, strumento gratis per la creazione di “card” già usato in passato contro Elly Schlein e che sicuramente governi e agenzie governative non userebbero.

Il discorso è quindi inesistente. Un po’ come tutte le dichiarazioni “filorusse” che vorrebbero Zelensky tossicodipendente, corrotto, fuggiasco e persino spia russa.

Conclusione

Si tratta di una fake news, nello stile a cui le fonti Russe ci hanno costantemente abituato nel conflitto.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.