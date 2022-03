Non è vero che Zelensky è fuggito in Polonia (edizione elettricista)

Ci segnalano i nostri contatti l’ennesima variante della fake news secondo cui Zelensky è fuggito in Polonia.

Fake news ricorrente in diverse forme, e analizzata da diversi colleghi in giro per il mondo.

Che portano tutte allo stesso risultato: in tutte le sue apparizioni pubbliche, Zelensky è in luoghi riconducibili all’Ucraina.

Questa volta l’accusa viene lanciata partendo da un dettaglio… una presa elettrica

Possiamo rispondere comodamente noi a quei “diversi account”: non esiste modo di distinguere una spina elettrica tipo E e tipo F perché ormai da decenni le spine elettriche di tipo E ed F sono entrambe compatibili con la presa di tipo F.

Non è vero che Zelensky è fuggito in Polonia (edizione elettricista)

La presa di tipo F è quella che chiamiamo “shuko” o volgarmente e impropriamente “industriale” (con confusione con la vera industriale).

Due perni distanziati alla medesima distanza di una presa da 10A (passo “piccolo”), e la messa a terra composta da due lamelle poste ai lati.

La presa di tipo E ha invece gli stessi perni, ma al posto delle lamelle presenta un perno incastrato nella presa. La spina quindi ha un foro che consente il contatto.

Al contrario di quanto avveniva in passato, laddove le spine elettriche di tipo F potevano entrare solo nelle prese di tipo F, tutte le prese in commercio hanno sia le lamelle che il foro, connesso con dei contatti alle lamelle stesse.

L’unico discrimine valido tra i diversi impianti è quindi la presa stessa, non la spina.

L’unica parte che nella ricostruzione sottopostaci si vede sfocata come un avvistamento alieno in una trasmissione di infotaiment in stile “Mistero”, tra un UFO e uno Gnomo Armato di Ascia.

Non sfuggirà nella stessa foto che, solitamente, il foro/lamella nella presa è posto nella direzione opposta a quella del cavo, mentre nella sfocatissima foto si vede appena un’ombra in basso, che potrebbe benissimo essere un’aberrazione data dalla sfocatura o l’ombra della lamella di fondo.

In conclusione

Non abbiamo alcun elemento neppure per identificare quale tipo di presa sia quella nella foto.

Nel 2022 è impossibile distinguere una spina E da una spina F di moderna fabbricazione perché tutte le spine nascono multiformato.

Inoltre, l’orientamento del presunto pin di messa a terra nella foto sfocata sembra difforme da quanto ci si aspetterebbe (pin verso l’alto, cavo verso il basso).

Per finire, la fake news per cui Zelensky è fuggito in Polonia appare e sempre dimostrata una fake news.

Tutti questi elementi portano a ritenere questa notizia una fake.

