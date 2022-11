Migranti a Catania: “E questi sarebbero i fragili?”, ma sono Samuel L. Jackson e Magic Johnson

Lo sbarco dei migranti a Catania ha rievocato un vecchio spettro che con la pandemia sembrava ridotto a poche scintille di una disperata disinformazione: le bufale su migranti.

I nostri lettori ci fanno notare che in un tweet viene mostrata la foto di due uomini seduti su una panchina, entrambi con i brand ben visibili sui loro indumenti e dall’aspetto tutt’altro che provato dalla traversata.

La notizia ha un intento satirico in quanto riprende una vecchia bufala di cui lo staff di Bufale.net si era occupato nel 2017.

Il tweet

Il tweet è stato pubblicato il 7 novembre:

Foto scattata oggi da un amico sul corso principale di Catania. Appena sbarcati. E questi sarebbero i fragili? Blocco navale subito!!!

Una vecchia bufala satirica

Come già detto, lo stesso contenuto – anche se lo scatto era catturato da un’angolatura diversa – era stato usato nel 2017 come riportavamo in un nostro articolo.

I protagonisti della foto sono l’attore Samuel L. Jackson e l’ex campione dell’NBA Magic Johnson immortalati nell’agosto 2017 durante una vacanza a Forte dei Marmi, come riportava questo articolo pubblicato da Ansa.

Quindi?

Parliamo di bufala in quanto un contenuto del genere potrebbe sfuggire di mano ed essere riproposto da altri profili perdendo, quindi, l’intento satirico originario.

Gli uomini nella foto non sono due migranti a Catania. Di questa notizia si sono occupati anche i colleghi di Facta.

