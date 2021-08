Messaggio di Judith Carmona con 229 missionari cristiani condannati in Afghanistan: diamoci un taglio

Non poteva certo mancare, in questi giorni, il ritorno della catena relativa al presunto messaggio di Judith Carmona, secondi cui 229 missionari cristiani sarebbero stati condannati a morte dopo essere stati fermati dai talebani in Afghanistan. Chi ci segue da tempo probabilmente sa che abbiamo avuto modo di esaminare questa fake news a partire dal 2018, quando la catena con tanto di appello ha fatto la propria apparizione su Facebook e WhatsApp. Nulla è cambiato rispetto ad allora, se pensiamo che il testo virale sia praticamente identico.

Come riconoscere la bufala su Judith Carmona con 229 missionari cristiani condannati in Afghanistan

Riconoscere la fake news riconducibile al presunto appello da parte di Judith Carmona, affinché si possa fermare la storia dei 229 missionari cristiani condannati in Afghanistan, è molto facile. Si tratta di un testo mal tradotto dallo spagnolo, che prende spunto da una vicenda reale, salvo poi essere ingigantita all’ennesima potenza. Ad esempio, è vero che nel 2009 furono rapiti in Afghanistan poche decine di missionari cristiani, ma in pochi giorni furono liberati senza particolari conseguenze.

Al contempo, due anni prima nello stesso territorio furono rapiti alcuni missionari coreani. Due vennero uccisi, purtroppo, mentre altri furono liberati nel giro di alcune settimane. In questo caso, si parla di 229 missionari cristiani condannati a morte, sparando un numero senza senso e, soprattutto, rialimentando una leggenda che torna attuale in occasione di qualsiasi scossone politico in Afghanistan. Probabilmente, per creare un maggiore impatto emotivo tra gli utenti che non sono soliti approfondire.

La verità è che negli anni nessun appello di Judith Carmona si sia rivelato attendibile, così come la Chiesa o i talebani non hanno mai confermato di aver rapito 229 missionari cristiani, con tanto di condanna a morte in Afghanistan. Per tutte queste ragioni, consigliamo a tutti di darci un taglio con le ricondivisioni convulsive di una storia che ad oggi non ha alcun fondamento.

