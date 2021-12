Medici sospesi, chiude rete terapie domiciliari Ippocrateorg

Il SuperGreen Pass tra le tante attività regolate e moderate ha colpito una vittima collaterale: i gruppi di “terapie domiciliari” come Ippocrateorg.

È una catena di eventi che si sussegue per un semplice rapporto di causa ed effetto: se entra in vigore il Super Green Pass i controlli vengono rafforzati, e anche i medici senza terza dose si trovano sospesi. Se i medici contrari alla vaccinazione si ritrovano sospesi, non possono agire. Se non possono agire, ogni attività che prevede la loro presenza è di fatto paralizzata.

Sono stati sospesi perché «non si sono vaccinati e perché – attacca il fondatore Mauro Rango – hanno curato più di 60mila persone a casa, lasciate sole, con Tachipirina e vigile attesa, che non avevano nessun altro a cui rivolgersi se non a uno dei nostri medici per telefono».

Riferisce il Messaggero, nonostante, come abbiamo visto, in realtà i protocolli ministeriali non parlano esattamente di “tachipirina e vigile attesa”.

Sempre il fondatore ha deciso però di provare a rendere il blocco non un addio ma un arrivederci: la nuova deadline è per il 31 Dicembre.

Sostanzialmente Ippocrateorg si concede un mese di tempo per trovare nuovi medici iscritti all’Ordine pronti a proseguire le loro attività.

Cosa accadrà nel prosieguo, lo vedremo.

