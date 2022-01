“Mario Giordano ha esagerato e Fuori dal coro sospeso”: chiarimenti su Berlusconi presidente

Si torna a parlare di ‘Fuori dal coro’ ad un passo dalla sospensione, a causa di posizioni troppo nette da parte di Mario Giordano che avrebbero avuto effetti addirittura sulle ultime mosse di Silvio Berlusconi. Dopo le precisazioni a difesa del conduttore di alcuni giorni fa, in merito ad una frase pronunciata da lui stesso, in passato, durante la trasmissione in onda su Rete 4, bisogna soffermarsi ancora una volta su rumors ad oggi infondati. Con relativi intrecci che investono anche la corsa per il nuovo Presidente della Repubblica.

Le posizioni di Mario Giordano a Fuori dal coro hanno condizionato Berlusconi come nuovo Presidente della Repubblica?

Andiamo con ordine. La decisione di ieri dell’ex Premier e Presidente del Consiglio continua a far discutere e in tanti si chiedono cosa ci sia dietro il suo passo inaspettato. Come tutti sanno, infatti, Silvio Berlusconi ha deciso di non correre più verso la successione di Mattarella e, di conseguenza, non sarà il nuovo Presidente della Repubblica. Sui social, nella mattinata di domenica, ha preso piede la versione secondo cui alla base di questa scelta ci sarebbero episodi legati a Mario Giordano e alla sua trasmissione ‘Fuori dal coro’.

Esternazioni evidentemente sopravvalutate. Se da un lato è vero che anche in occasione della ripresa del programma a gennaio 2022 lo stesso Mario Giordano abbia criticato aspramente il governo Draghi, crocifiggendo a più riprese durante ‘Fuori dal coro’ il green pass ed altre misure adottate per stimolare la vaccinazione contro il Covid, al contempo non bisogna staccarsi dalla realtà. La storia di Berlusconi ci dice altro. Qualora il giornalista a suo modo di vedere avesse esagerato, infatti, sarebbero state seguite sicuramente altre strade.

In quel caso, infatti, avremmo avuto Mario Giordano sospeso insieme al suo programma ‘Fuori dal coro’, al punto che la candidatura di Silvio Berlusconi come nuovo Presidente della Repubblica ne sarebbe uscita rafforzata. Evidentemente c’era dell’altro.

