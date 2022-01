Sta facendo molto discutere, in questi giorni, un video apparso su YouTube in cui si assiste Mario Giordano pronunciare nel corso di una puntata di ‘Fuori dal coro’ la frase “hai 50 buchi addosso e non ti salverà un dottore”. A scanso di equivoci, vogliamo chiarire da subito che si tratti di un virgolettato ampiamente decontestualizzato da coloro che, evidentemente, non nutrono particolari simpatie nei confronti del conduttore. Proviamo a spiegarci bene, con una serie di dettagli su questa storia.

Chiariamoci su Mario Giordano e la frase a ‘Fuori dal coro’: “Hai 50 buchi addosso e non ti salverà un dottore”

Dopo aver chiarito a tutti la storia del ritorno in onda di Mario Giordano e di ‘Fuori dal coro’, come avrete intuito con il nostro articolo della scorsa settimana, bisogna soffermarsi anche su presunte frasi pronunciate dal noto conduttore in diretta su Rete 4. In realtà, la frase “hai 50 buchi addosso e non ti salverà un dottore”. Qualcuno ha erroneamente pensato che il virgolettato in questione potesse essere associato in qualche modo ad una visione NoVax del diretto interessato.

Sbagliato, in quanto è possibile risalire ad un video Facebook di marzo 2021, per comprendere che le parole di Mario Giordano e la frase a ‘Fuori dal coro’ tanto contestata sia stata del tutto decontestualizzata. La citazione di “hai 50 buchi addosso e non ti salverà un dottore”, infatti, va associata ad un intervento del giornalista, con il quale lui stesso ha deciso di condannare senza troppi giri di parole il linguaggio che ormai si è standardizzato nei testi di alcune canzoni recenti. Soprattutto quelle maggiormente apprezzate dai più giovani.

Attraverso il filmato linkato in precedenza, dunque, tutto dovrebbe essere più chiaro. Così facendo potremo archiviare una volta per tutte la storia di Mario Giordano, il quale in passato ha utilizzato una frase molto discussa a ‘Fuori dal coro’, con la citazione di “hai 50 buchi addosso e non ti salverà un dottore”

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.