Mario Adinolfi annuncia la vittoria di Le Pen con il 60%: cosa è andato storto

Ci sono alcune precisazioni da portare alla vostra attenzione, per quanto concerne l’intervento sui social di Mario Adinolfi prima che arrivassero i risultati delle elezioni in Francia, con Le Pen sconfitta da Macron. Dopo i primi blast a tema che abbiamo iniziato a trattare sulle nostre pagine ieri sera, occorre analizzare più da vicino quanto dichiarato dal diretto interessato. Cerchiamo di chiarire come siano andate le cose per tutti coloro che vogliono vederci chiaro sotto questo punto di vista.

Mario Adinolfi e l’anticipazione sbagliata sulla vittoria di Le Pen con il 60%

Tutto nasce da un post dello stesso Mario Adinolfi, il quale ha sì citato alcuni risultati sullo spoglio delle schede in Francia reali, ignorando il fatto che si trattasse di proiezioni dal campione limitatissimo. In particolare, il tweet riporta quanto segue: “Arrivano i risultati dai Territori d’Oltremare. In Guyana: Le Pen 60.7%, Macron 39.3%; alla Guadalupa: Le Pen 69.6%, Macron 30.4%; alla Martinica: Le Pen 60.9%, Macron 39.1%. Al ballottaggio 2017 Macron aveva stradominato. Io ve lo dico da due settimane che arriva il sorpresone“.

Come accennato, i dati non erano inventati, ma troppo “primitivi” per esprimere un giudizio. A tal proposito, alcuni tra i suoi sostenitori non hanno apprezzato l’appoggio totale di Mario Adinolfi a Le Pen in Francia, come si può percepire attraverso commenti chiari come questo: “Mario, per carità, capisco la necessità di ‘scrollare la pianta’, ma arrivare ad augurarsi la vittoria di Le Pen mi pare francamente eccessivo. Quando ti abbandoni alle provocazioni, per favore, metti almeno un ASTERISCO. Almeno lo sappiamo”.

Insomma, scivolone di Mario Adinolfi, il quale non si è limitato a condividere la prima proiezione su Le Pen e Macron, ma ha parlato anche di sorpresone, che puntualmente non si è verificato. Staremo a vedere come andranno le cose sui suoi social nel corso delle prossime ore dopo questa uscita.

