Il Blast di Fassino su Macron: quel tweet che colpisce sempre due volte. Non è il titolo di un film, ma il titolo di una bizzarra avventura social in un’elezione sulla quale molto era in palio.

Il destino dell’Europa, potenzialmente strappata tra una spinta centripeta ed una spinta centrifuga. Il destino politico di Macron e della sua avversaria Le Pen.

E un’occasione di orgoglioso riscatto per Piero Fassino, un tempo accusato dai social di poca lungimiranza nelle sue precisioni, ma oggi accurato come una folgore che colpisce due volte lo stesso albero.

Gioco, partita, incontro. Tutto consumato in tre rapidissimi tweet.

Primo Tweet, il 10 aprile

#Macron è il candidato piu credibile. L’unico con un progetto capace di unire i francesi e di spendere la forza della #Francia per una #Europa più coesa e più unita.#Election2022 — Piero Fassino (@pierofassino) April 10, 2022

Seguito dalla laconica e ironica risposta di Borghi, quota Lega, l’undici Aprile

E il 24 Aprile, quel laconico “Dicevi?”

La profezia, questa volta è stata accurata. Per la Francia, per l’Europa, per Fassino.

