Malinteso su Tananai all’Eurovision 2022 con Azerbaijan: progetto poco chiaro a tanti

Si è creato un vero e proprio fenomeno social in questi giorni attorno alla figura di Tamamai, il cantante arrivato ultimo in occasione del recente Festival di Sanremo che, apparentemente, non ha abbandonato l’idea di partecipare alla prossima edizione di Eurovision 2022. Nonostante l’Italia possa essere rappresentata dai soli vincitori della suddetta rassegna canora, che ha appena visto trionfare Mahmood e Blanco, alcuni non hanno ancora abbandonato l’idea di accedere tramite la porta d’ingresso.

Tananai all’Eurovision 2022 con Azerbaijan: in pochi hanno capito il suo messaggio

Ne abbiamo parlato nella giornata di ieri con un altro articolo riguardante Achille Lauro, oltre a La Rappresentante di Lista. Ebbene, Tananai sta facendo dell’autoironia e del sarcasmo il suo punto di forza sui social, al punto da essere diventato improvvisamente un riferimento su Twitter. Soprattutto dopo aver pubblicato un post in cui parla della sua possibile partecipazione all’Eurovision con Azerbaijan. Una chiara presa in giro, non tanto ai colleghi che hanno deciso di intraprendere questa strada, ma al contesto generale relativo all’appuntamento in programma a Torino durante il mese di maggio.

Qualcuno ha creduto che l’intenzione di Tananai sia effettivamente quella di partecipare all’Eurovision 2022 con Azerbaijan, imitando in qualche modo i colleghi che intendono fare la stessa cosa attraverso San Marino. Solo la sua intervista resa pubblica da Il Fatto Quotidiano ha chiarito la questione. Il cantante, infatti, non se la sentirebbe di partecipare al suddetto appuntamento senza rappresentare l’Italia, la sua nazione che tanto ama.

Per il resto, va detto quelle che di Tananai siano solo parole di grande rispetto e stima non solo per Achille Lauro, a prescindere dalle sue scelte, oltre ovviamente ai Maneskin e al duo composto da Mahmood e Blanco. Insomma, possiamo chiarire senza dubbio alcuno che Tananai non proverà a partecipare alla prossima edizione di Eurovision attraverso un Paese come Azerbaijan.

