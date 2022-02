Achille Lauro e La Rappresentante di Lista all’Eurovison con San Marino: cosa sappiamo

Tra uno scherzo ed un’iniziativa seria, si fa molta confusione in queste ore nel parlare di Achille Lauro e La Rappresentante di Lista all’Eurovison con San Marino. Una sorta di Champions League per gli artisti, usando termini calcistici per spiegarne il funzionamento, visto che all’evento in programma durante il mese di maggio a Torino, i nostri colori saranno rappresentati da Mahmood e Blanco. Già, in quanto la selezione in Italia avviene in automatico, con il vincitore del Festival di Sanremo.

Precisazioni su Achille Lauro e La Rappresentante di Lista all’Eurovison con San Marino

La rassegna canora è diventata sempre più importante in questi anni, mentre in Italia la popolarità dell’evento è cresciuta soprattutto grazie al successo dei Maneskin lo scorso anno. Con relative polemiche e fake news annesse, stando a quanto vi abbiamo riportato a suo tempo. Cosa c’è di vero dietro le voci che riguardano Achille Lauro e La Rappresentante di Lista all’Eurovison con San Marino? Per molti cantanti italiani, effettivamente, questa potrebbe essere l’unica carta da giocarsi per ottenere l’accesso all’evento.

Secondo quanto riportato da Open, il discorso riguarderebbe sicuramente Achille Lauro, il quale avrebbe presentato la richiesta per partecipare ad “Una voce per San Marino” nei tempi previsti dal regolamento. Si tratta di un contest che va in onda ogni anno sull’emittente locale. La conferma ufficiale, a quanto pare, è arrivata nel corso della conferenza stampa che si è tenuta in queste ore all’Hotel Westin Palace di Milano. Scelta, quella del cantante, che ha immediatamente sollevato polemiche sui social.

Per quanto riguarda La Rappresentante di Lista, tutto era iniziato con un meme e con toni scherzosi sui social, come si nota dall’apposito tweet. Nelle ore successive le cose sono cambiate ed il gruppo ha confermato seriamente di volerci provare con San Marino. Non è dato sapere, per ora, se siano dentro al pari di Achille Lauro.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.