Luigi Strangis ha vinto Amici, ma è gay ed ha perso i genitori: valanga di bufale

Il personaggio del giorno, in ambito televisivo, è senza ombra di dubbio Luigi Strangis, vincitore di Amici di Maria De Filippi per quanto concerne l’edizione del 2022. Dopo aver chiarito che siano da smentire le voci sulla chiusura della trasmissione, come osservato con un altro articolo e al netto di un oggettivo calo di ascolti rispetto ad un anno fa, abbiamo altri elementi che dobbiamo prendere in considerazione questa mattina. Se non altro perché qualcuno dice che l’artista emergente sia gay e che abbia perso i genitori.

Luigi Strangis è il vincitore di Amici: bufala sul fatto che sia gay e sui genitori persi

Andiamo con ordine, perché il ragazzo in questione ha ottenuto una valanga di consensi, che gli ha consentito di vincere l’edizione 2022 della trasmissione in onda su Canale 5. Andiamo con ordine. I genitori di Luigi Strangis sono vivi e vegeti. Probabilmente ha tratto in inganno la dedica del giovane ai due che l’hanno cresciuto, ma come confermato da diverse fonti è del tutto falsa la voce secondo cui sarebbero morti. In particolare, in molti hanno messo in discussione che la madre potesse essere ancora viva.

Secondo le notizie apprese stamane, quest’ultima è calabrese, mentre il padre è napoletano. Il giovane talento ha ha frequentato il Liceo Musicale Tommaso Campanella di Lamezia Terme, mentre sulla sua vita privata si sa molto poco. Nelle ultime settimane, a quanto pare, Luigi Strangis si sarebbe avvicinato molto alla ballerina Carola, ma lui stesso ha avuto modo di chiarire che tra i due ci sia solo un’amicizia.

Non ci sono elementi a supporto della tesi secondo cui Luigi Strangis sarebbe gay. Risulta single e, al di là del fatto che non ci sarebbe nulla di male se avesse determinati orientamenti sessuali, è giusto sottolineare che i riscontri attuali siano differenti. Così come abbiamo osservato a proposito dei genitori del vincitore di Amici 2022.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.