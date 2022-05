Flop con gli ascolti di Amici e chiusura per Maria De Filippi: servono chiarimenti

Non sono emersi dati incoraggianti dagli ascolti di Amici dopo la finale. Sono ormai trascorsi vent’anni dalla prima volta che Amici di Maria De Filippi ha fatto il suo debutto in televisione, un format creato per scovare giovani talenti in ambito dello spettacolo. Molti “studenti” hanno fatto strada nel campo della musica, del ballo e della televisione, altri sono finiti nel dimenticatoio.

Male gli ascolti di Amici e chiusura per Maria De Filippi: occorrono alcune precisazioni

In passato abbiamo parlato di anticipazioni con altri articoli, mentre oggi tocca soffermarsi sugli ascolti di Amici. Un format che ha sempre avuto successo, ma che in quest’ultimo anno ha dimostrato di non essere così attraente come in passato. Il serale di Amici di Maria De Filippi ha avuto un calo di ascolti e si è toccato il culmine con la finale andata in onda ieri sera su Canale 5 e che ha decretato la vittoria di Luigi Strangis, cantante di grande talento.

Dando un’occhiata agli ascolti tv, la puntata finale di Amici di Maria De Filippi ha conquistato 4.327.000 telespettatori con il 28.6% di share. Facendo un confronto con idati dello scorso anno, si è notato un calo di 2 milioni di telespettatori, infatti si era arrivati al 33% di share. Considerando come non ci sia stata una controprogrammazione di rilievo, la prima serata di Raiuno è stata caratterizzata da una sorta de il meglio di del Festival di Sanremo, ci si attendeva molto di più dalla finale di Amici di Maria De Filippi.

Che questo tipo di format e trasmissione sia ormai arrivato al capolinea? Si parla infatti della possibilità che il programma della De Filippi sui talenti possa non vedere più luce durante la prossima stagione televisiva. In realtà si tratta di voci assolutamente infondate, Mediaset vuole continuare a puntare forte su questo tipo di trasmissione. Se quindi avete letto in giro la possibilità che Amici di Maria De Filippi non andrà più in onda per i cali d’ascolto, bisogna precisare come la notizia non sia vera.

Tra l’altro, proprio durante la finale, ad ogni pubblicità è emerso un messaggio che invitava i ragazzi ad iscriversi ai prossimi casting proprio per creare la nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. Il programma continua ad essere uno dei punti forti di Canale 5, anche se gli ascolti non sono come quelli del passato. Dunque, male gli ascolti di Amici, come confermato da altre fonti, ma nessuna chiusura.

