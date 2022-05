L’arbitro Doveri con lo zaino dell’Inter dirigerà Sassuolo-Milan: servono precisazioni

Si ritorna a parlare in queste ore dell’arbitro Doveri e della sua apparizione sul web, in uno scatto che lo ritrae con lo zaino dell’Inter. A maggior ragione, ora che sappiamo sia destinato a dirigere Sassuolo-Milan. Seppur la foto sia autentica e non ritoccata, manca del tutto il contesto e qualche approfondimento che dovrebbe aiutarci a leggere meglio la situazione. Non è un caso che il tema sia stato già trattato tempo fa sul nostro sito, in particolare a pochi giorni dalla sfida tra la stessa Inter e la Juventus in Supercoppa. In quel caso, a protestare furono i tifosi bianconeri, lamentando la presunta simpatia del direttore di gara per i colori nerazzurri.

Chiarimenti sull’arbitro Doveri con lo zaino dell’Inter che dirigerà Sassuolo-Milan

Provando a scendere maggiormente in dettagli, ci sono un po’ di cose da aggiungere a proposito dell’arbitro Doveri con lo zaino dell’Inter. A maggior ragione ora che sappiamo che sia destinato a dirigere Sassuolo-Milan, match assolutamente decisivo per l’assegnazione dello scudetto domenica prossima. Ribadendo che lo scatto disponibile ad inizio articolo sia veritiero e non ritoccato, non sappiamo a quando risalga. Probabile, infatti, che il direttore di gara sia stato immortalato così anni fa.

Detto questo, chiunque conosca un minimo il mondo del calcio non dovrebbe sorprendersi nel vedere l’arbitro Doveri in aeroporto con lo zaino dell’Inter. Si tratta di una prassi, in quanto tutte le società, soprattutto dopo partite importanti, lasciano dei gadget ai direttore di gara. Magari per distribuirli ad amici e parenti. Nessun tentativo di corruzione, dunque, anche perché avrebbe poco senso per personaggi pubblici non “nascondere” i suddetti prodotti qualora ci fosse qualcosa di losco dietro.

Il direttore di gara, va detto, è stato anche tra i migliori nella stagione che volge al termine. Dunque, in vista di Sassuolo-Milan occorre gettare acqua sul fuoco, in modo che tutti diano la giusta lettura alla storia dell’arbitro Doveri immortalato presso un aeroporto con lo zaino dell’Inter. Si viva l’ultima giornata di Serie A con maggiore serenità.

